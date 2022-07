暴雪娛樂收購《Spellbreak》開發商 強化《魔獸世界》團隊研發能力

消息指出,暴雪娛樂已經收購打造大逃殺類型多人線上遊戲《Spellbreak》的開發商Proletariat,藉此強化《魔獸世界》團隊研發能力,藉此協助推動今年預計推出的《魔獸世界》第9部資料片《巨龍崛起》開發工作。

Proletariat於2012年成立,成員涵蓋來自曾打造《魔戒Online》、《龍與地下城Online》的首席設計師,以及多名來自Insomniac、Harmonix及Turbine等開發商的資深開發人員,而《Spellbreak》便是融合開發團隊設計經驗,並且結合當時主流的大逃殺遊玩模式與魔法技能要素,以不同形式吸引眾人遊玩。

不過,由於市場競爭產品眾多,加上此次由報雪娛樂出資收購,Proletariat稍早宣布《Spellbreak》將於2023年關閉伺服器,終止所有遊玩服務。

Breakers, an update on the future of Spellbreak: https://t.co/gqTGwd08J8 pic.twitter.com/503r1HoaIN

— Spellbreak (@PlaySpellbreak) June 28, 2022