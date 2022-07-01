暴雪娛樂收購《Spellbreak》開發商 強化《魔獸世界》團隊研發能力

消息指出，暴雪娛樂已經收購打造大逃殺類型多人線上遊戲《Spellbreak》的開發商Proletariat，藉此強化《魔獸世界》團隊研發能力，藉此協助推動今年預計推出的《魔獸世界》第9部資料片《巨龍崛起》開發工作。

Proletariat於2012年成立，成員涵蓋來自曾打造《魔戒Online》、《龍與地下城Online》的首席設計師，以及多名來自Insomniac、Harmonix及Turbine等開發商的資深開發人員，而《Spellbreak》便是融合開發團隊設計經驗，並且結合當時主流的大逃殺遊玩模式與魔法技能要素，以不同形式吸引眾人遊玩。

不過，由於市場競爭產品眾多，加上此次由報雪娛樂出資收購，Proletariat稍早宣布《Spellbreak》將於2023年關閉伺服器，終止所有遊玩服務。

目前暴雪娛樂與Proletariat尚未做出任何公告，另外也未有消息透露此筆交易涉及金額，但雙方顯然在奇幻類型主題遊戲發展有一定共識，同時加入暴雪娛樂或許也將使Proletariat開發團隊獲得更好發展，而取得Proletariat開發團隊協助，預期也將使《魔獸世界》團隊能有更大助力完成即將推出的資料片內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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