繼2019年推出定位超值PC應用需求的GeForce GTX 1650顯示卡之後，NVIDIA悄悄推出定位更入門的GeForce GTX 1630顯示卡。

GeForce GTX 1630依然基於Turing顯示架構，基本上是以GeForce GTX 1650為基礎，但減少更多可用顯示核心，提供512組CUDA顯示核心，對應總計8組SM運算單元，但運作時脈則是增加為1740MHz，比GeForce GTX 1650的運作時脈控制在1400MHz範圍還高，甚至可以超頻至1785MHz。

顯示記憶體則配置4GB GDDR6規格，同時記憶體傳輸頻寬僅為64位元，而非GeForce GTX 1650採用的128位元規格，並且對應每秒96GB資料傳輸量，至於熱設計功耗則是75W。

GeForce GTX 1630顯示卡顯然是鎖定一般裝機使用需求，或是針對一般辦公室配置設備使用需求打造，因此顯示運算效能可能僅符合一般工作使用需求。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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