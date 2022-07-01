因應生活影片拍攝需求 Nikon推出體型最小的Z系列相機Z30
呼應Sony先前針對影片拍攝需求推出的ZV-E10相機產品，Nikon稍早也宣布推出新款採APS-C片幅設計、標榜體型最小的Z系列相機Z 30。
從定位上來看，Z 30顯然就是鎖定ZV-E10使用族群打造，並且藉由取消電子觀景窗、僅採APS-C片幅規格等設計縮減機身體型，讓機身重量縮減至350公克，方便隨身攜帶使用。
而為了避免錄影過程出現雜音，Nikon更在Z 30機身取消背帶吊環設計，避免吊環在操作過程撞擊或摩擦機身影響影片錄音。
規格方面，Z 30採用2088萬畫素APS-C片幅感光元件，錄影時最高支援ISO 25600，並且可在4K錄影時對應100%視角，同時在錄影過程仍可使用眼部自動對焦，甚至也能追蹤動物眼部位置，而內建USB-C連接埠更可在拍攝過程中供電。
至於錄影規格則可在Full HD 24p / 25p情況下對應125分鐘長度錄影，但在4K解析度規格則僅能對應35分鐘長度錄影。儲存媒介則採SD記憶卡，最高可支援UHS-1規格，但機身僅提供單卡槽設計，電池規格則是EN-EL25，約可對應拍攝330張靜態影像或75分鐘長度影片。
除了藉由可拆換鏡頭設計，藉此對應不同拍攝效果，Nikon更與SmallRig合作，針對Z 30打造專屬SmallRig Triple Grip 3070手把配件，讓使用者能安裝補光燈、提把等各類攝影相關配件。
Z 30預計會在今年8月初先在日本推出，單機身建議售價為98000日圓，而搭配DX16-50mm VR標準鏡頭的售價則是12萬日圓，搭配DX16-50mm VR與DX50-250mm VR雙鏡頭組則約15萬日圓。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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