破舊蘋果手機撐不到iPhone 14嗎？ 這些地方換電池有優惠

巴西也跟進歐盟統一充電口的政策！隨著歐盟立法通過，所有中小型的手持可攜電子裝置都必須在2024年秋季前，完成以USB-C為統一充電口後，充電功率較高的筆電類，也須在2025年年底前完成統一。巴西也喊話加入統一的「國際充電線」行列，也將時程較歐盟的規定提前，於2024年7月1日開始生效。

2022-06-30 10:10