破舊蘋果手機撐不到iPhone 14嗎？ 這些地方換電池有優惠
引頸期盼的蘋果iPhone 14將在今（2022）年9月份登場，但還不想換新手機怎麼辦？你也可以檢查iPhone的電池健康度，趕緊把異常耗電的電池換新，也讓自己換個好心情。
在iPhone 14正式亮相前，STUDIO A、神腦、燦坤相繼推出iPhone舊換新優惠活動，比平時更換電池更省喔！
STUDIO A
優惠時間：即日起至12月31日
參與活動門市：全台9家授權維修中心
iPhone 6s、6s Plus、7、7 Plus、8、8 Plus、SE2等機型可享電池換新價990元
iPhone X、XR、XS、XS Max、11、11 Pro、11 Pro Max、12、12mini、12 Pro、12 Pro Max等機型則可享電池換新價1790元
民眾可透過線上預約優惠活動
神腦
優惠時間：7月1日至9月30日
參與活動門市：全台7家授權維修中心及北市優邑資訊共8間
iPhone 6、6 Plus、6s、6s Plus、7、7 Plus、8、8 Plus、SE、SE 2可享電池換新價890元
iPhone X、XR、XS、XS Max、11、11 Pro、11 Pro Max、12、12mini、12 Pro、12 Pro Max則可享電池換新價1680元
民眾可透過線上預約優惠活動
燦坤
優惠時間：即日起至7月10日
參與活動門市：全台3家授權維修中心
iPhone 7、7 Plus、8、8 Plus、SE 2可享電池換新價990元
iPhone X、XR、XS、XS Max、11、11 Pro、11 Pro Max則可享電池換新價1680元
民眾可透過線上預約優惠活動
通常電池健康度低於80%以下即可能造成拖累效能的後果，iPhone用戶可透過以下路徑檢查電池健康度，可至設定→電池→電池健康度查看；聯合新聞網過去曾撰文介紹蘋果官網傳授4招延長電池壽命的方法，建議用戶不妨試試看再決定是否需要直接更換電池。
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