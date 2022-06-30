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獨／台灣微軟總經理再換人 大型企業商務事務群總經理卞志祥接手孫基康

聯合新聞網／ 楊又肇
▲台灣微軟大型企業商務事務群總經理卞志祥將成為新任台灣微軟總經理
▲台灣微軟大型企業商務事務群總經理卞志祥將成為新任台灣微軟總經理

mashdigi取得內部消息得知，台灣微軟總經理從今年7月1日起將由大型企業商務事務群總經理卞志祥 (Sean Pien)接任，自2017年接掌台灣微軟總經理職位的前台灣施耐德電機總裁孫基康則將離開現有職位。

在查證之後，台灣微軟證實此項消息，但具體人事異動消息則會在7月1日正式對外公告。

卞志祥過去曾任湯森路透台灣區總經理及北亞區董事，本身具備豐富金融相關市場經驗，更早之前也曾任IDC國際數據資訊 (International Data Corporation)台灣暨香港分公司總經理，更曾或任命為IDC大中華區金融業及金融科技業的執行董事，另外也曾在HP台灣分公司擔任資深副總。

加入微軟之後，卞志祥負責帶領台灣微軟大型企業商務事務群整體業務發展，並且與微軟全球的產品、客戶服務和行銷團隊密切合作，確保以一致的方針以實踐全球市場策略、健全客戶關係與強化服務品質。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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