NVIDIA與西門子深入合作數位雙生技術 以Omniverse平台創造工業元宇宙

先前已經與NVIDIA合作Omniverse平台應用的西門子，目前將進一步與NVIDIA深入合作，透過旗下Siemens Xcelerator平台與NVIDIA Omniverse平台結合，預計創造更真實的數位雙生，並且串連從邊緣到雲端、以軟體定義的人工智慧系統。

此次合作中，將藉由串接Siemens Xcelerator平台與NVIDIA Omniverse平台，運用西門子符合物理定律的數位模型與NVIDIA旗下人工智慧技術，藉此創造工業元宇宙，讓企業能藉由數位雙生方式做出更佳決策。

依照NVIDIA說明，藉由更擬真的數位雙生技術應用，讓工業環境可透過數位化模擬方式進行各類配置決策，例如規劃最佳產線配置，讓生產力大幅提升，或是進一步模擬測試各項決策安排是否會有問題。

而藉由與西門子深入合作，NVIDIA更預期能進一步推動數位雙生技術發展，乃至於推動規模更龐大的元宇宙應用，同時也能協助解決工業發展中諸多工程設計難題。

西門子總裁暨執行長Roland Busch表示：「在工業元宇宙中加入畫面逼真又符合物理定律的數位孿生，創造出人們能夠在其中進行互動和協作的虛擬環境，以解決現實世界的問題，這極有可能改變我們現有的經濟和產業環境。我們將藉由這個合作關係，協助各種規模的公司建立工業元宇宙。過去十多年來，我們持續透過數位孿生技術幫助各產業的客戶提高生產力，日後又將提供業界最全方位的數位孿生。當 Siemens Xcelerator 連接 Omniverse，我們將串聯從邊緣到雲端、擁有豐富資料的西門子軟硬體解決方案，打造出即時的沉浸式元宇宙環境。」

NVIDIA執行長黃仁勳表示：「西門子與 NVIDIA 的共同願景是透過工業元宇宙推動數位轉型，這只是我們共同為客戶及全球製造業實現這個願景的第一步。與Siemens Xcelerator 的連接，將為NVIDIA Omniverse與人工智慧生態系開創一個全新的工業自動化世界，而這個世界則是透過運用西門子在機械、電子、軟體、物聯網和邊緣等領域的解決方案打造而成。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦