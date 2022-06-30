LG取得韓國充電器開發商AppleMango約60%股權 強化電動車市場佈局

LG稍早宣布取得韓國電動車充電器開發商AppleMango約60%股權，其餘股權則由南韓能源業者GS Energy持有34%，並且由南韓基礎建設業者GS Neotek持有6%股權，而AppleMango未來將以LG旗下子公司形式運作。

而取得AppleMango技術資源，將有助於LG持續推動電動車相關技術發展，另外也能擴大佈局新能源技術市場佈局。此外，LG將能藉由持有AppleMango，進而取得從慢充規格到商用快充的電動車充電技術，並且能將此類充電技術延伸至居家用電需求。

不過，LG並未透露此次收購所花費金額，但依照市場推估，將可能落在100億韓元 (約780萬美元)規模。至於未來是否仍會在市場繼續銷售AppleMango品牌充電器，目前也還無法確認。

至於LG計畫在今年底前，在LG數位園區建立一條電動車充電器產線，同時將提供對應一般住家、商場、飯店，或是公共場所使用的電動車充電解決方案。

目前LG將更多發展資源投入在電池、充電技術應用，希望能在接下來即將蓬勃發展的電動車趨勢、物聯網應用找到更多成長機會。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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