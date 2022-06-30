結合遊戲背後技術 騰訊擴展工業、科學研究與文化保護等跨領域合作
騰訊在稍早舉辦的SPARK 2022遊戲發表活動中，除了揭曉《代號：致金庸》在內26款遊戲，騰訊更宣布推動結合遊戲背後技術，藉此擴展工業、科學研究與文化保護等跨領域合作項目。
其中在文化保護部分，將透過物理渲染技術、雲端串流技術，以及虛擬人像技術，針對長城、敦煌藏經洞，以及北京中軸線進行數位化修復與保護，讓眾人可以透過數位化形式與歷史文化產物「互動」。
而在工業方面，騰訊結合旗下騰訊遊戲與騰訊雲技術，攜手寶山鋼鐵位於寶山基地的1580熱軋廠，透過雲端即時渲染、視覺動態補償，以及虛擬視覺互動方式，藉由建立數位雙生虛擬環境，讓鋼鐵冶煉生產流程進一步最佳化。
另外與國南方航空公司旗下的珠海翔翼航空技術有限公司合作部分，則是透過旗下遊戲影像渲染與物理模擬技術，共同打造全動飛行模擬機 (FFS)，藉由即時物理模擬方式讓受訓人員可以透過模擬方式學習飛機操駕。
至於在科學研究領域，騰訊則與中科院高能所粒子天體物理重點實驗室合作，在「全變源追蹤獵人星座」 (CATCH：Chasing All Transients Constellation Hunters)計劃中導入騰訊旗下多智能體強化學習算法，藉此讓上百顆衛星以人工智慧形式協同運作，藉此精準觀測極端宇宙。
應用在遊戲中製作NPC (非玩家角色)的智慧體動作生成技術與即時物理模擬技術，未來也將被用於提高機械人的自主決策能力，藉此即時應對不同情況，另外也能提升在虛擬環境中的訓練效率，進而讓機器人可以有更高自主決策能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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