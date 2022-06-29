Arm擴展Armv9指令集產品 推出新款Cortex-X3 CPU、Immortalis GPU等資產組合

Arm宣布推出2022全面運算解決方案 (TCS22,Total Compute Solutions 2022)，透過旗下新款Cortex-X3 CPU、Immortalis GPU等資產組合，對應不同工作負載運算需求，分別可在效能提升高達28%，功耗最高可降低16%。

在此次更新中，Arm強調將以2022全面運算解決方案滿足更多元的運算需求，並且藉由不同設計資產組合對應各類工作負載。

更新第二代Armv9指令集架構應用產品

其中，Arm宣布推出全新Cortex-X3 CPU設計，同樣基於Armv9指令集架構打造，相較目前市場最新Android旗艦手機約提升25%效能表現，而相比新款主流筆電效能則可提升34%。

▲此次推出新款Cortex-X3 CPU、Cortex-A715 CPU與升級款Cortex-A510 CPU，藉此擴展第二代Armv9指令集架構產品

▲新款Cortex-X3 CPU相較目前市場最新Android旗艦手機約提升25%效能表現，能源效率則提升20%

▲相比新款主流筆電效能則可提升34%

而此次也同步推出升級款Cortex-A715 CPU，相比Cortex-A710 CPU約可在能源效率提高20%，並且在運算效能提高5%，甚至可對比Cortex-X1 CPU運算效能表現，未來也將成為big.LITTLE大小核配置架構的主要運算叢集，藉此讓異質架構運算效能大幅提升。

▲升級款Cortex-A715 CPU，相比Cortex-A710 CPU約可在能源效率提高20%，並且在運算效能提高5%，甚至可對比Cortex-X1 CPU運算效能表現

▲擴展big.LITTLE大小核配置架構組合

此外，Arm也讓Cortex-A510 CPU換上Armv9指令集架構，藉此在功耗表現相比先前版本降低5%，搭配去年更新的DynamIQ Shared Unit (DSU-110)設計，將可讓CPU叢集內支援的核心數量增加50%，藉此實現不同級別的運算核心組合擴充性。

▲Cortex-A510 CPU換上Armv9指令集架構，藉此在功耗表現相比先前版本降低5%

強化GPU顯示效能，加入硬體等級即時光影追跡、可變速率著色效果

至於在顯示設計部分，Arm此次宣布推出全新定位旗艦級別的Immortalis GPU，將支援硬體規格的即時光影追跡效果，並且可對應高度視覺畫的3A等級遊戲執行效能需求，同時也能對應更極致的3D顯示效果。

▲強化即時光影威追跡、可變速率著色，並且提高顯示運算效能，進而可帶動機器學習加速效果

▲標榜可在GPU能耗表現進一步降低，藉此延長手機使用時間

同步更新的Mali-G715 GPU，則是加入可變速率著色 (VRS,Variable Rate Shading)功能，藉此降低遊戲執行過程的功耗，並且讓遊戲執行效能提升。而新款Mali-G615 GPU，則是延續過往推出的Mali-G610 GPU設計，讓更多裝置顯示運算效能升級。

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依照Arm說明，新款GPU設計相比前一代產品，約在效能提升高達15%，並且能使高階手機產品可流暢執行3A等級遊戲作品，而在能源效率也同樣提升15%，藉此讓手機可獲得更長遊戲使用時間。

預期Qualcomm、聯發科、三星等業者將會在新處理器導入相關設計

沒意外的話，包含Qualcomm、聯發科、三星等業者接下來準備推出的新款旗艦處理器產品，都會採用Arm此次公布的運算資產組合，同時包含Unity、Unreal Engine等遊戲引擎，以及更多軟體技術也將與此運算資產組合相容，藉此發揮更高運算效能表現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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