SpaceX將佈署3萬顆衛星 激亞馬遜致信FCC擔憂「有點多」

亞馬遜稍早致信美國聯邦通訊委員會 (FCC)，表示競爭對手SpaceX為了升級其Starlink衛星連網服務，計畫佈署3萬顆第二代衛星的數量「有點多」，可能將影響亞馬遜日後同樣推行的衛星連網服務。

雖然亞馬遜並未聲明要求美國聯邦通訊委員會減少批准SpaceX發射衛星數量，但表明希望獲得合理的同等條件，避免SpaceX發射衛星數量影響亞馬遜提供服務，或是造成日後更多非靜止衛星系統 (NGSO FSS)運作。

目前在地球軌道上，總計約有4800顆以上衛星繞行運作，而SpaceX計畫發射更多衛星，以利旗下Starlink衛星連網服務能滿足更多使用需求，並且覆蓋更多服務範圍，但亞馬遜認為若地球軌道上佈滿大量SpaceX發射衛星，將影響其他業者發射衛星運作情況。

在信件內容中，亞馬遜更建議美國聯邦通訊委員會可以先批准SpaceX向國際電信聯盟 (ITU)遞交18份衛星佈署計畫的其中1份，並且讓SpaceX有時間證明其發射衛星不會造成軌道碰撞安全，或是產生通訊干擾情況。

目前SpaceX並未對此作任何回應，而包含美國太空總署在內單位其實也曾向美國聯邦通訊委員會表示，擔心SpaceX佈署大量衛星數量，可能會造成更大潛在影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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