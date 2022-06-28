持iPhone紀錄小孩出生時刻 尪手殘一動作誤曝她「私密照」給婆家人
紀錄寶寶降臨是一件幸福的事，但對一名國外女子來說，卻反成為她人生最尷尬的一刻，原因在於先生為寶寶拍照的時候「手殘」，不小心拍到她的私密處，而照片還被婆婆轉傳，導致婆家人全都看到了她的下體，讓她直呼好尷尬。
據外媒報導，國外一名女子薩曼莎巴洛（Samantha Barlow）在TikTok平台分享自身尷尬的產後經歷，她表示，生第二胎時因為分娩需要，醫生會實施會陰切開的手術，並在事後進行縫合。
當時，薩曼莎將寶寶交給先生，先生則拍下照片傳給婆婆。「超級可愛對吧？超級為他的小男孩感到驕傲」薩曼莎在影片中說道，並表示婆婆隨後便將照片傳到整個家族群組，薩曼莎則說自己能理解「因為寶寶超級可愛」。
然而讓薩曼莎傻眼的是，她的先生當時是在iPhone的「原況相片（Live Photo）」模式下拍攝，而原況相片會記錄拍攝照片前後1.5秒的動態，因此尷尬的一幕出現了。薩曼莎表示，先生最後將手機朝她拍攝，而她當時下身赤裸、雙腿大張，正在接受縫合手術。薩曼莎指出，當她的先生意識到他拍了什麼的時候，婆婆已經把這張照片傳遍了；也就是說，婆家的人都看到了她的下體。
薩曼莎分享她的產後經驗後，有網友便表示，「如果是我，我絕對再也不參加家庭活動」、「這就是為什麼我嚴格要求在分享照片之前，一定要看過一遍」。
@samanthabarlow863
Story Time most embarrassing moment of my life 🫠 #StJudeDadPhotos #birthstory #birthdaysuit♬ original sound - Samantha Barlow
▪ 【快報】HTC Desire 22 pro怎麼玩元宇宙一次看 網友受驚規格：你認真出這支？
▪ 「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票
▪ 我就問「亞馬遜森林」怎麼搜出這種圖片？
▪ 【快來玩】免費《糖豆人》來啦！教你5步申請跨平台帳號一起玩 這Country有點尷尬
▪ 《糖豆人》PS5、Switch畫質比拚 這平台「變GIF動畫」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言