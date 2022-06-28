持iPhone紀錄小孩出生時刻 尪手殘一動作誤曝她「私密照」給婆家人

紀錄寶寶降臨是一件幸福的事，但對一名國外女子來說，卻反成為她人生最尷尬的一刻，原因在於先生為寶寶拍照的時候「手殘」，不小心拍到她的私密處，而照片還被婆婆轉傳，導致婆家人全都看到了她的下體，讓她直呼好尷尬。

據外媒報導，國外一名女子薩曼莎巴洛（Samantha Barlow）在TikTok平台分享自身尷尬的產後經歷，她表示，生第二胎時因為分娩需要，醫生會實施會陰切開的手術，並在事後進行縫合。

當時，薩曼莎將寶寶交給先生，先生則拍下照片傳給婆婆。「超級可愛對吧？超級為他的小男孩感到驕傲」薩曼莎在影片中說道，並表示婆婆隨後便將照片傳到整個家族群組，薩曼莎則說自己能理解「因為寶寶超級可愛」。

然而讓薩曼莎傻眼的是，她的先生當時是在iPhone的「原況相片（Live Photo）」模式下拍攝，而原況相片會記錄拍攝照片前後1.5秒的動態，因此尷尬的一幕出現了。薩曼莎表示，先生最後將手機朝她拍攝，而她當時下身赤裸、雙腿大張，正在接受縫合手術。薩曼莎指出，當她的先生意識到他拍了什麼的時候，婆婆已經把這張照片傳遍了；也就是說，婆家的人都看到了她的下體。

薩曼莎分享她的產後經驗後，有網友便表示，「如果是我，我絕對再也不參加家庭活動」、「這就是為什麼我嚴格要求在分享照片之前，一定要看過一遍」。

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