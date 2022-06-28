Qualcomm推出新款Wi-Fi 7射頻前端模組 強化手機以外裝置的無線連接能力

5月初宣布推出基於Wi-Fi 7連接規範的第三代Networking Pro平台設計之後，Qualcomm稍早接續推出新款Wi-Fi 7射頻前端 (RFFE)模組，藉此擴展手機以外的Wi-Fi 7連接應用產品市場。

Qualcomm此次推出新款射頻前端模組，其中整合藍牙、Wi-Fi 6E與Wi-Fi 7連接設計，藉此擴展車用裝置、XR、PC、穿戴式裝置、行動寬頻和物聯網等產品連接使用需求，讓手機以外產品也能導入Wi-Fi 7連接規格。

Qualcomm資深副總裁暨德國射頻前端GmbH部門總經理Christian Block表示：「藉由Qualcomm的全新產品，我們正將領先市場的射頻前端業務擴展至汽車和物聯網領域，幫助OEM廠商解決其產業特有的巨大挑戰，如開發成本和可擴充性等。採用Qualcomm解決方案的OEM廠商能設計出更高效能且具更長電池續航力的產品，並縮短產品商業化的時程，最終有助於加速創新步調，為消費者提供更優質的體驗。」

Wi-Fi射頻前端模組結合Wi-Fi基頻晶片與天線之間所需關鍵元件，分別可放大及調整連接訊號，藉此實現最佳無線傳輸效果。製造商使用這些模組，即可快速且以更符合成本效益形式打造Wi-Fi終端裝置。

而此次推出的全新模組，更具備5G及Wi-Fi連接共存功能，與Qualcomm ultraBAW濾波器配合之下，將能強化無線網路裝置的連接效能。

製造商可使用此次推出全新模組，例如以Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7／藍牙系統，搭配Snapdragon 5G數據機射頻系統，藉此打造無線連接效率的終端裝置，另外亦可搭配使用第三方Wi-Fi，或是藍牙晶片組設計。

目前Qualcomm已經向客戶提供新款Wi-Fi 7射頻前端模組樣品，預期搭載全新解決方案的商用裝置將在今年下半年上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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