知名爆料人：蘋果配備最強M2 Extreme的Mac Pro本周期面世

集微網消息，彭博社記者、知名蘋果新聞爆料人Mark Gurman最新報道稱，未來幾個月蘋果可能推出的M2晶片變體：Pro、Ultra、Max和Extreme，消費者可以在下一代MAC上看到以下設備和晶片：

搭載M2晶片的Mac mini；搭載M2 Pro晶片的Mac mini；分別搭載M2 Pro和M2 Max的14英寸和16英寸MacBook Pro；分別搭載M2 Ultra和M2 Extreme的Mac Pro。

對於下一代MacBook Pro來說，配備M2 Pro和M2 Max晶片是合情合理的。蘋果剛剛發佈了一款入門級MacBook Pro，外觀與2020年的MacBook Pro一模一樣，但內部採用了M2晶片。在不久的將來，蘋果公司將需要更新14英寸和16英寸的版本，它們擁有新的設計和更多接口。

重點在於，Gurman認為，在這個周期內，配備M2 Ultra和M2 Extreme晶片的Mac Pro將面世。值得注意的是，蘋果過去曾表示，該公司正在開發一款新的Mac Pro，但之後就再也沒有說過別的了。

有趣的是，Gurman並沒有提到配備M2晶片的24英寸版本iMac。另一方面，Gurman已經報道過蘋果正在研發M3 iMac，這意味著這款產品可以跳過當前的晶片代際，只在明年晚些時候更新。

商品推薦