「點燈」了嗎？看Disney+、Netflix影片前這個動作千萬別忘了

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聯合新聞網／ 綜合報導
近年來影音串流服務大舉興起。 示意圖／ingimage
近年來影音串流服務大舉興起。 示意圖／ingimage

隨著影音串流平台興起，各科技大廠也紛紛開打顯影技術大戰。日前Disney++宣布開放訂閱後，掀起影迷瘋狂「進駐」，而Disney+提供包含全高清、4K超高清、HDR10、杜比視像和IMAX Enhanced等不同的影像格式供使用者選用，Netflix則支援杜比視像及HDR10，於是網上便掀起了「點燈」運動，許多串流影音的愛用者群起測試自家產品的支援規格。

你知道何為「點燈」嗎？一名網友在臉書社團「Disney+新台灣討論區」發文介紹，「點燈」簡單來說就是「播放影片具有的某種效果，而觀看的載具也支援該效果」，他進一步說明目前點燈範圍是指當播放具備不同的影視顯現技術，如HDR（高動態範圍，取自High Dynamic Range縮寫）、Dolby Atmos（杜比全景聲）和Dolby vision（杜比視界，指由杜比實驗室開發版本的HDR效果）這類影片，「若電視支援這類格式，影片播放同時就會『顯現提示』，即『點燈』之意」。

有網友分享「點燈」成功的顯現提示（紅圈處），圖中可見該網友正在觀賞支援Dolby vision影像格式的影片。 圖擷自Disney+新台灣討論區
有網友分享「點燈」成功的顯現提示（紅圈處），圖中可見該網友正在觀賞支援Dolby vision影像格式的影片。 圖擷自Disney+新台灣討論區

原PO也解釋「點燈」一詞原先指「能在智能電視播放內建YouTube的HDR格式影片」，若電視內建的YouTube可播放HDR影片，即會在影片播放同時顯示HDR提示，此為早期的「點燈」之意，直到近來影音串流平台興起後，「點燈」說法才被延伸引用至更多觀賞載具上。

原PO也提醒，雖然現今有許多智慧盒子（指視聽娛樂用的電視盒等產品）支援HDR標準，但若是觀賞載具不支援該標準，則連接智能盒子也無法顯現出效果。

Disney+ Netflix YouTube 串流影音 電視盒

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