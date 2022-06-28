甲骨文擴充擴充分散式雲端服務 推出更具佈署彈性的OCI Dedicated Region
甲骨文宣布，在旗下擴充分散式雲端服務Oracle Cloud Infrastructure增加入門等級服務OCI Dedicated Region，同時宣布推出Compute Cloud Customer服務預覽，將超過100項Oracle Cloud Infrastructure公有雲服務擴展至客戶資料中心。
而全新Oracle Cloud Infrastructure公有雲服務將提供更高彈性與控管特性，讓金融服務、公家機構、醫療照護，或是物流產業都能以此進行雲端數位化轉型，同時也能滿足低延遲、資料常駐或資料自主管理等使用需求。
此次推出的OCI Compute Cloud Customer預覽版，可適用於更小運算規模，並且透過上雲達成簡化作業流程、精簡成本的效益，並且能更容易隨時、隨處進行管理使用，讓企業能更容簡單地開發、佈署各類分散式雲端服務，同時能透過集中管理確保運作情況。
目前Oracle Cloud Infrastructure Region已經在全球38個區域運營，分別對應各類商業及政府機構的公有雲服務，同時亦可與其他雲端服務串連，藉此實現多雲架構，另外亦可作為混合雲方案的控制介面。
而藉由可重複佈署使用模式，更可將Oracle Cloud Infrastructure Region作爲單一的專用租戶雲端，並且佈署在用戶資料中心內，讓用戶可以依照實際需求調整佈署環境。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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