一周數位爆報／我就問「亞馬遜雨林」怎是這照片！免費《糖豆人》登場、iPhone 14這款新顏色想買嗎？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。
近日「亞馬遜雨林」突然竄升至台灣地區關鍵字搜尋第一名，原來是有網友發現Google map搜尋系統又出包！只要在Google map搜尋「亞馬遜雨林」，竟會跑出男女性愛的親密畫面。 （繼續閱讀…）
莫名其妙度：★★★★★
小編評語：為什麼會出現這種畫面啦我就問～。
開開心心下載免費的《糖豆人：免費樂翻天（Fall Guys: Free for All）》想跨平台遊玩，結果有網友傳出「帳號被洗掉」，或是卡在Epic Game帳號無法連結，更有人明明已綁定遊戲平台，卻一直通知「沒綁定」該怎麼辦？《聯合新聞網》帶你看關鍵2大點，讓跨平台遊玩不再戰戰兢兢。 （繼續閱讀…）
實用度：★★★★★
小編評語：真的太多《糖豆人》老玩家因而帳號被洗掉，要玩之前一定要先看這篇文喔！
日本iPhone比台灣便宜8000元台幣還是不想買嗎？先前《聯合新聞網》曾報導網友在意的原因是因為「拍照快門聲」無法關掉而寧願不買，不過有國外網友實測，日本買的iPhone真的可以消掉快門聲。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：喊話日本政府，快點開放自由行啊～旅遊基金都準備好了耶！
iPhone14將於不到3個月的時間內開賣，不少果粉引頸期盼新機上市，爆料指出，今年iPhone14除了綠色、藍色、紫色外，將首度推出「古銅色」，全新配色比過去的土豪金更深，頗為搶眼。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★☆
小編評語：怎麼辦，如果是這種顏色，我好像比較想買紫色或綠色…。
通訊科技普及化後，許多民眾習慣用傳訊息的方式和家人、朋友保持聯絡，但有一種訊息內容卻讓眾人非常困擾。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她很討厭朋友只傳一則「在嗎？」的訊息，卻又不講到底要幹嘛，引起全網一陣共鳴。 （繼續閱讀…）
生氣度：★★★★☆
小編評語：直接問問題就好了，當它是MSN可以看上線下線嗎（暴露年齡）。
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在稍早消息中，Twitter董事會同意向Elon Musk（馬斯克）提供更多內部數據，其中包含即時透過API傳遞數據內容，以利說服Elon Musk繼續完成收購。
近日「亞馬遜雨林」突然竄升至台灣地區關鍵字搜尋第一名，原來是有網友發現Google map搜尋系統又出包！只要在Google map搜尋「亞馬遜雨林」，竟會跑出男女性愛的親密畫面。
近日有眼尖網
Google提出名為Parti的文本轉圖像技術，透過輸入文字敘述內容，即可快速生成對應圖像結果。
在re:Mars開發者大會中，亞馬遜提出名為CodeWhisperer編碼輔助工具，同樣可藉由人工智慧方式協助開發者編寫程式內容。
博通日前宣布以610億美元收購VMware的交易，接下來可能將面臨歐盟進行長時間調查，藉此釐清是否違反市場壟斷。
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