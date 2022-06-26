一周數位爆報／我就問「亞馬遜雨林」怎是這照片！免費《糖豆人》登場、iPhone 14這款新顏色想買嗎？

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

莫名其妙度：★★★★★ 小編評語：為什麼會出現這種畫面啦我就問～。

網友發現用Google map搜尋「亞馬遜雨林」一詞，就會跑出男女「親密連結」的畫面。圖／截圖自Google map

實用度：★★★★★ 小編評語：真的太多《糖豆人》老玩家因而帳號被洗掉，要玩之前一定要先看這篇文喔！

玩《糖豆人：免費樂翻天（Fall Guys: Free for All）》綁定跨平台帳號，需注意「帳號是否會被洗掉」的問題。（翻攝Switch畫面，圖／聯合新聞網）

期待度：★★★★★ 小編評語：喊話日本政府，快點開放自由行啊～旅遊基金都準備好了耶！

雖然日本蘋果直營店取消免稅制度，不過到日本購買iPhone的「含稅價」，仍比台灣官網便宜。圖為iPhone 13系列。（翻攝自蘋果官方YouTube）

期待度：★★★★☆ 小編評語：怎麼辦，如果是這種顏色，我好像比較想買紫色或綠色…。

iPhone14新色出爐。圖／取自 ithome

生氣度：★★★★☆ 小編評語：直接問問題就好了，當它是MSN可以看上線下線嗎（暴露年齡）。

原PO很討厭朋友只傳「在嗎」這二字，認為明明可以直接說明來意。圖為示意圖/Ingimage

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