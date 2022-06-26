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一周數位爆報／我就問「亞馬遜雨林」怎是這照片！免費《糖豆人》登場、iPhone 14這款新顏色想買嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
6/20～6/26一周數位一周爆報。（製圖／聯合新聞網）
6/20～6/26一周數位一周爆報。（製圖／聯合新聞網）

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看


近日「亞馬遜雨林」突然竄升至台灣地區關鍵字搜尋第一名，原來是有網友發現Google map搜尋系統又出包！只要在Google map搜尋「亞馬遜雨林」，竟會跑出男女性愛的親密畫面。 （繼續閱讀…）

莫名其妙度：★★★★★

小編評語：為什麼會出現這種畫面啦我就問～。

網友發現用Google map搜尋「亞馬遜雨林」一詞，就會跑出男女「親密連結」的畫面。圖／截圖自Google map
網友發現用Google map搜尋「亞馬遜雨林」一詞，就會跑出男女「親密連結」的畫面。圖／截圖自Google map


開開心心下載免費的《糖豆人：免費樂翻天（Fall Guys: Free for All）》想跨平台遊玩，結果有網友傳出「帳號被洗掉」，或是卡在Epic Game帳號無法連結，更有人明明已綁定遊戲平台，卻一直通知「沒綁定」該怎麼辦？《聯合新聞網》帶你看關鍵2大點，讓跨平台遊玩不再戰戰兢兢。 （繼續閱讀…）

實用度：★★★★★

小編評語：真的太多《糖豆人》老玩家因而帳號被洗掉，要玩之前一定要先看這篇文喔！

玩《糖豆人：免費樂翻天（Fall Guys: Free for All）》綁定跨平台帳號，需注意「帳號是否會被洗掉」的問題。（翻攝Switch畫面，圖／聯合新聞網）
玩《糖豆人：免費樂翻天（Fall Guys: Free for All）》綁定跨平台帳號，需注意「帳號是否會被洗掉」的問題。（翻攝Switch畫面，圖／聯合新聞網）


日本iPhone比台灣便宜8000元台幣還是不想買嗎？先前《聯合新聞網》曾報導網友在意的原因是因為「拍照快門聲」無法關掉而寧願不買，不過有國外網友實測，日本買的iPhone真的可以消掉快門聲。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★★

小編評語：喊話日本政府，快點開放自由行啊～旅遊基金都準備好了耶！

雖然日本蘋果直營店取消免稅制度，不過到日本購買iPhone的「含稅價」，仍比台灣官網便宜。圖為iPhone 13系列。（翻攝自蘋果官方YouTube）
雖然日本蘋果直營店取消免稅制度，不過到日本購買iPhone的「含稅價」，仍比台灣官網便宜。圖為iPhone 13系列。（翻攝自蘋果官方YouTube）


iPhone14將於不到3個月的時間內開賣，不少果粉引頸期盼新機上市，爆料指出，今年iPhone14除了綠色、藍色、紫色外，將首度推出「古銅色」，全新配色比過去的土豪金更深，頗為搶眼。 （繼續閱讀…）

期待度：★★★★☆

小編評語：怎麼辦，如果是這種顏色，我好像比較想買紫色或綠色…。

iPhone14新色出爐。圖／取自ithome
iPhone14新色出爐。圖／取自ithome


通訊科技普及化後，許多民眾習慣用傳訊息的方式和家人、朋友保持聯絡，但有一種訊息內容卻讓眾人非常困擾。日前一名女網友在「Dcard」發文表示，她很討厭朋友只傳一則「在嗎？」的訊息，卻又不講到底要幹嘛，引起全網一陣共鳴。 （繼續閱讀…）

生氣度：★★★★☆

小編評語：直接問問題就好了，當它是MSN可以看上線下線嗎（暴露年齡）。

原PO很討厭朋友只傳「在嗎」這二字，認為明明可以直接說明來意。圖為示意圖/Ingimage
原PO很討厭朋友只傳「在嗎」這二字，認為明明可以直接說明來意。圖為示意圖/Ingimage

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