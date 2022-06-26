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Tesla合作太平洋天然氣及電力公司 讓Powerwall用戶可在緊急情況下逆向分享電力

聯合新聞網／ 楊又肇

除了日前通用汽車與太平洋天然氣及電力公司 (PG&E,Pacific Gas and Electric Company)合作，將使電動車成為緊急情況下的臨時供電來源，Tesla稍早也確定與太平洋天然氣及電力公司合作，將透過向符合條件的Powerwall用戶付費，允許在電網較常發生停電時，透過逆向供電方式讓需要電力位置可調度使用。

依照Tesla公告內容，參與此項計畫的Powerwall用戶，將可在電網發生停電時，透過將原本存放在Powerwall的電力逆向輸出，並且透過虛擬電網方式調度至需要用電位置，例如緊急供應路燈電力，或是其他必要用電情況。

而每提供1千瓦電力時，Powerwall用戶將可獲得2美元費用作為回報，而Tesla也希望透過付費方式吸引更多人參與此項計畫，讓更多Powerwall用戶可在緊急情況下提供先前儲存電力，透過虛擬電網方式，讓必要基礎設施仍可維持正常供電運作。

至於參與此計畫的Powerwall用戶亦可設定保留電量，以利維持自身的電力使用需求，避免逆向供電導致原本存放電力全數用竭。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

停電

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