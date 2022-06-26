Tesla合作太平洋天然氣及電力公司 讓Powerwall用戶可在緊急情況下逆向分享電力
除了日前通用汽車與太平洋天然氣及電力公司 (PG&E,Pacific Gas and Electric Company)合作，將使電動車成為緊急情況下的臨時供電來源，Tesla稍早也確定與太平洋天然氣及電力公司合作，將透過向符合條件的Powerwall用戶付費，允許在電網較常發生停電時，透過逆向供電方式讓需要電力位置可調度使用。
依照Tesla公告內容，參與此項計畫的Powerwall用戶，將可在電網發生停電時，透過將原本存放在Powerwall的電力逆向輸出，並且透過虛擬電網方式調度至需要用電位置，例如緊急供應路燈電力，或是其他必要用電情況。
而每提供1千瓦電力時，Powerwall用戶將可獲得2美元費用作為回報，而Tesla也希望透過付費方式吸引更多人參與此項計畫，讓更多Powerwall用戶可在緊急情況下提供先前儲存電力，透過虛擬電網方式，讓必要基礎設施仍可維持正常供電運作。
至於參與此計畫的Powerwall用戶亦可設定保留電量，以利維持自身的電力使用需求，避免逆向供電導致原本存放電力全數用竭。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】等到了！iPhone 14系列4款全外洩 4重點網友愛這款「背部很乾淨」
▪ 【周報】IE不能動…還有什麼值得我心痛！爆乳鋼琴家開衩秀琴藝
▪ 加速崩跌！比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見
▪ WiFi是iPhone耗電元凶？ 網推1招最省電、遇2狀況才需關WiFi
▪ iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言