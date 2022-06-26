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Google推Parti文本轉圖像技術 可用文字描述快速生成圖像

聯合新聞網／ 楊又肇

Google提出名為Parti的文本轉圖像技術，透過輸入文字敘述內容，即可快速生成對應圖像結果。

Parti是透過200億組輸入資料進行訓練，全名為「Pathways Autoregressive Text-to-Image」 (路徑自回歸模型文本轉圖像)，同時隨著可使用參數增加，所生成圖像也會更逼真。

而為了避免造成額外影響，目前Google並未透過公眾內容訓練Parti，避免產生潛在偏見風險。

▲Parti背後運作流程
▲Parti背後運作流程

▲隨著訓練資料數量增加，所生成影像精度也會更高
▲隨著訓練資料數量增加，所生成影像精度也會更高

在訓練過程中，Google更表示會加入一些「噪訊」進行干擾，藉此讓人工智慧在訓練過程產生對抗生成訓練效果，避免生成結果變成千篇一律，同時也能讓生成結果精度提高。

目前在市場上類似的技術越來越多，除了Google此次提出的Parti，還包含先前由NVIDIA提出的GauGAN，或是OpenAI提出的Dall-E，以及諸如VQ-GAN+CLIP 和 Latent Diffusion Models等，均可透過簡單文字描述輸入，即可快速生成擬真影像。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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