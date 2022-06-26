就怕馬斯克不收購？Twitter董事會提供更多內部數據證明「是真人」
在稍早消息中，Twitter董事會同意向Elon Musk提供更多內部數據，其中包含即時透過API傳遞數據內容，以利說服Elon Musk繼續完成收購。
在此之前，Twitter已經向Elon Musk提供內部名為「Firehouse」資料庫的存取權，意味Elon Musk可以藉此判斷在Twitter服務上的互動模式。而此次提供更多數據內容存取權限，則是希望說服Elon Musk相信在Twitter多數互動數據都是出自真人，而非機器人代操的假帳號。
Elon Musk先前質疑Twitter聲稱假帳號比例僅佔5%以下，甚至猜測Twitter假帳號比例可能比想像還多，因此揚言延後收購Twitter，並且可能重新討論收購價格，因此讓Twitter後續股市走勢受到不少影響。
為了避免造成更多影響，Twitter董事會同意向Elon Musk提供更多內部數據，藉此佐證Twitter服務真實使用互動比例相當高。
而依照先前Elon Musk的說法，將使Twitter變成更具包容性，同時也能吸引更多人使用的服務，甚至希望吸引北美地區約80%用戶，以及全球超過50%的用戶使用Twitter，其中更以微信為例，希望Twitter變成許多人日常生活都會使用的服務，或許意味日後將在Twitter整合更多應用功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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