快訊

歐洲已現2700多例 世衛：猴痘疫情目前不構成國際緊急公共衛生事件

新莊火鍋店砍人影片曝！惹怒侯友宜 連夜逮捕7名嫌犯

「日本iPhone沒快門聲」是真的！他靠這幾招OK、還能省8千買廉航機票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

就怕馬斯克不收購？Twitter董事會提供更多內部數據證明「是真人」

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早消息中，Twitter董事會同意向Elon Musk提供更多內部數據，其中包含即時透過API傳遞數據內容，以利說服Elon Musk繼續完成收購。

在此之前，Twitter已經向Elon Musk提供內部名為「Firehouse」資料庫的存取權，意味Elon Musk可以藉此判斷在Twitter服務上的互動模式。而此次提供更多數據內容存取權限，則是希望說服Elon Musk相信在Twitter多數互動數據都是出自真人，而非機器人代操的假帳號。

Elon Musk先前質疑Twitter聲稱假帳號比例僅佔5%以下，甚至猜測Twitter假帳號比例可能比想像還多，因此揚言延後收購Twitter，並且可能重新討論收購價格，因此讓Twitter後續股市走勢受到不少影響。

為了避免造成更多影響，Twitter董事會同意向Elon Musk提供更多內部數據，藉此佐證Twitter服務真實使用互動比例相當高。

而依照先前Elon Musk的說法，將使Twitter變成更具包容性，同時也能吸引更多人使用的服務，甚至希望吸引北美地區約80%用戶，以及全球超過50%的用戶使用Twitter，其中更以微信為例，希望Twitter變成許多人日常生活都會使用的服務，或許意味日後將在Twitter整合更多應用功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微信

延伸閱讀

挑戰Like數！爸承諾8歲女自製風扇1讚1日圓 吸40萬Like點差點破產

打破280個字元數量限制！Twitter測試「Notes」內容分享功能

盼Twitter每日活躍人數增至10億 馬斯克可能放寬極端言論限制

穩定軍心？馬斯克針對收購疑慮 將與Twitter員工對話

相關新聞

就怕馬斯克不收購？Twitter董事會提供更多內部數據證明「是真人」

在稍早消息中，Twitter董事會同意向Elon Musk（馬斯克）提供更多內部數據，其中包含即時透過API傳遞數據內容，以利說服Elon Musk繼續完成收購。

「亞馬遜雨林」突竄熱搜第一 朝聖Google街景驚見肉慾交疊

近日「亞馬遜雨林」突然竄升至台灣地區關鍵字搜尋第一名，原來是有網友發現Google map搜尋系統又出包！只要在Google map搜尋「亞馬遜雨林」，竟會跑出男女性愛的親密畫面。 近日有眼尖網

Google推Parti文本轉圖像技術 可用文字描述快速生成圖像

Google提出名為Parti的文本轉圖像技術，透過輸入文字敘述內容，即可快速生成對應圖像結果。

亞馬遜推出以人工智慧驅動的編碼輔助工具「CodeWhisperer」

在re:Mars開發者大會中，亞馬遜提出名為CodeWhisperer編碼輔助工具，同樣可藉由人工智慧方式協助開發者編寫程式內容。

博通以610億美元收購VMware的交易 可能面臨歐盟長時間介入調查

博通日前宣布以610億美元收購VMware的交易，接下來可能將面臨歐盟進行長時間調查，藉此釐清是否違反市場壟斷。

Netflix共同執行長證實 將推出附帶廣告的低價訂閱服務

Netflix共同執行長Ted Sarandos於坎城國際創意節中證實，將推出附帶廣告的低價訂閱服務，藉此吸引更多使用者訂閱觀看。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。