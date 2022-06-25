NVIDIA攜手聯合國衛星中心 GPU助AI加速預測洪水、颱風等自然災害

NVIDIA宣布與隸屬聯合國訓練研究所 (unitar)的聯合國衛星中心 (UNOSAT)合作永續發展計畫，將運用以GPU加速為基礎的人工智慧技術，協助研究地球氣候變遷所造成影響，同時也能針對氣候變化預測結果，提前做好防範準備。

在此之前，Google也曾與聯合國衛星中心合作，透過人工智慧技術方式分析衛星圖像，藉此評估因天然災害受創地區所產生損失，進而評估應該投入救災資源規模。

而此次與NVIDIA技術合作，則是藉其GPU加速為基礎的人工智慧技術，透過人工智慧地球觀測平台 (AI for Earth Observation,AI4EO)分析大量衛星影像，藉此加快分析氣候變遷結果，從而預測未來氣候變化可能發展，甚至也能預先判斷洪水、野火等自然災害可能發生時間，進而可以提前做好防災準備。

此項合作更是對聯合國提出2030年永續發展議程的支持，其中17個環環相扣的永續發展目標 (SDGs)更是此次議程核心，包括「氣候行動」及「永續發展的市鎮規劃」在內項目，並且呼籲全體聯合國會員國採取行動，藉此造福全球人類。

同時，聯合國衛星中心更以NVIDIA深度學習機構 (DLI)課程為基礎，推出應用深度學習方法生成準確洪水偵測模型的相關教學模組。

▲此次與NVIDIA技術合作，藉其GPU加速為基礎的人工智慧技術，透過人工智慧地球觀測平台分析大量衛星影像，加快分析氣候變遷結果

▲藉由科學方式進行預測，並且事先做好防災準備，大幅減少此類災害產生影響

NVIDIA表示，目前全球約有40%比例人口居住在海岸沿線，同時約有22億人口可能面臨海水倒灌等洪水侵襲風險，甚至每年因洪水影響產生損失金額約達400億美元規模，若能藉由科學方式進行預測，並且事先做好防災準備，預期就能大幅減少此類災害產生影響。

此次合作項目中，除了針對洪水侵襲風險問題，更包含在美國等地區產生的龍捲風災害，以及在亞洲地區常見的颱風影響進行研究，希望透過人工智慧方式讓人們可以有更萬全準備進行防災工作。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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