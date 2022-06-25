Zoom推出全新會議方案Zoom One 同步推開發套件、字幕翻譯等功能
Zoom宣布推出全新會議方案Zoom One，提供更安全、擴充性高的方案整合聊天、通話、視訊會議、白板等功能，另外也推出Zoom Apps軟體開發套件，以及全新的多語言字幕翻譯與自動生成字幕功能。
在Zoom One會議方案中，將提高更直覺的操作體驗，並且可讓使用者依照需求在6種等級選擇合適使用方案，分別如下：
• Zoom One Basic：提供免費40分鐘Zoom會議使用時間，與會者最多可達100位，並且包含Zoom Chat聊天功能、可用於同步或非同步工作的基本白板功能 (會有使用次數限制)，以及即時的逐字稿功能。
• Zoom One Pro：包含Zoom One Basic所有服務，但提供會議時間不限時、雲端會議錄影功能。
• Zoom One Business：包含Zoom One Pro所有服務，並且將與會者人數增加至300位，以及無使用次數限制的白板功能。
• Zoom One Business Plus：包含Zoom One Business所有服務，加上不限時的Zoom Phone Pro區域內通話，以及Zoom全新翻譯功能。
• Zoom One Enterprise：與Zoom One Enterprise Plus、Zoom One Business提供的服務相似，但可加入更多與會者人數，以及額外功能，例如Zoom研討會。
而此次同步推出的Zoom Apps軟體開發套件，則讓開發人員於Zoom客戶端中搭建Zoom應用程式所需的資源，以及基礎建設支援。目前開發人員已經推出超過100款能夠協助提升會議效率、增進團隊協作、拓展社交網絡，以及供娛樂消遣的Zoom應用程式，讓會議體驗更加多元豐富。
另外，Zoom也增加多語言字幕翻譯，以及自動生成字幕功能，其中多語言字幕翻譯將率先在Zoom One Business Plus與Zoom One Enterprise Plus方案推出，而自動字幕生成功能，同樣會在Zoom One Business Plus與Zoom One Enterprise Plus方案提供，可即時轉錄講者於會議中的發言，並且能以英文等其他10種語言字幕呈現，未來也將陸續提供更多方案支援此更新。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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