Zoom推出全新會議方案Zoom One 同步推開發套件、字幕翻譯等功能

Zoom宣布推出全新會議方案Zoom One,提供更安全、擴充性高的方案整合聊天、通話、視訊會議、白板等功能,另外也推出Zoom Apps軟體開發套件,以及全新的多語言字幕翻譯與自動生成字幕功能。

在Zoom One會議方案中,將提高更直覺的操作體驗,並且可讓使用者依照需求在6種等級選擇合適使用方案,分別如下:

• Zoom One Basic:提供免費40分鐘Zoom會議使用時間,與會者最多可達100位,並且包含Zoom Chat聊天功能、可用於同步或非同步工作的基本白板功能 (會有使用次數限制),以及即時的逐字稿功能。

• Zoom One Pro:包含Zoom One Basic所有服務,但提供會議時間不限時、雲端會議錄影功能。

• Zoom One Business:包含Zoom One Pro所有服務,並且將與會者人數增加至300位,以及無使用次數限制的白板功能。

• Zoom One Business Plus:包含Zoom One Business所有服務,加上不限時的Zoom Phone Pro區域內通話,以及Zoom全新翻譯功能。

• Zoom One Enterprise:與Zoom One Enterprise Plus、Zoom One Business提供的服務相似,但可加入更多與會者人數,以及額外功能,例如Zoom研討會。

而此次同步推出的Zoom Apps軟體開發套件,則讓開發人員於Zoom客戶端中搭建Zoom應用程式所需的資源,以及基礎建設支援。目前開發人員已經推出超過100款能夠協助提升會議效率、增進團隊協作、拓展社交網絡,以及供娛樂消遣的Zoom應用程式,讓會議體驗更加多元豐富。

另外,Zoom也增加多語言字幕翻譯,以及自動生成字幕功能,其中多語言字幕翻譯將率先在Zoom One Business Plus與Zoom One Enterprise Plus方案推出,而自動字幕生成功能,同樣會在Zoom One Business Plus與Zoom One Enterprise Plus方案提供,可即時轉錄講者於會議中的發言,並且能以英文等其他10種語言字幕呈現,未來也將陸續提供更多方案支援此更新。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦