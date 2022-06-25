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博通以610億美元收購VMware的交易 可能面臨歐盟長時間介入調查

聯合新聞網／ 楊又肇

博通日前宣布以610億美元收購VMware的交易，接下來可能將面臨歐盟進行長時間調查，藉此釐清是否違反市場壟斷。

相關消息指稱，博通目前已經著手與歐盟監管機構進行初步溝通，而包含美國、英國及中國地區也可能針對此筆交易進行反壟斷調查，其中可能包含釐清是否造成市場競爭影響，或是產生不正常的產品價格增加等。

雖然多數大型收購案都會面臨被調查，但通常是經歷數個月之後，確認不會造成市場壟斷影響，即可同意完成相關交易。但博通收購VMware不僅是科技產業歷年來大型收購案之一，影響範圍也相對廣泛，因此歐盟有可能會花費一年以上時間進行調查，甚至可能造成伯公無法順利於2023財年內完成收購。

而在VMware客戶在內反對聲音中，認為一旦由博通收購後，未來使用VMware服務可能會被要求同時購買博通產品，或是可能導致原本VMware服務使用價格調漲。例如博通先前收購CA Technologies與賽門鐵克時，均先後接連調整原本服務產品價格，因此不少VMware客戶擔心博通收購之後，將造成VMware服務價格大幅增加，以便平衡收購時產生支出，進而呼籲歐盟介入阻止此筆交易。

不過，相關消息也指出，博通預期將以此交易並非同性質業者整併，因此無法與先前NVIDIA收購Arm的情況類比，同時收購VMware也不會強化博通原本晶片業務發展，因此不會發生漲價、影響原本服務品質等影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

歐盟 美國 漲價

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