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Netflix共同執行長證實 將推出附帶廣告的低價訂閱服務

聯合新聞網／ 楊又肇

Netflix共同執行長Ted Sarandos於坎城國際創意節中證實，將推出附帶廣告的低價訂閱服務，藉此吸引更多使用者訂閱觀看。

先前才有消息指稱Netflix計畫推出以廣告內容支撐的低價訂閱服務，而Ted Sarandos相關說法則是進一步此項服務是針對不介意廣告內容，希望能以更少負擔訂閱Netflix服務的用戶族群打造。

而推出此項服務，預期將能進一步帶動Netflix訂閱使用人數增加，同時也將使Netflix營收獲得成長。

目前Netflix正與廣告業者進行洽談，但暫時尚未確認此項服務預計推出時程，同時也未公布附帶廣告內容的訂閱服務計費方式。若以先前市場傳聞來看，此項服務預期會在今年底之前推出。

日前公布2022財年第一季財報結果時，顯示營收相比去年同期成長10%，增加為78.7億美元，但全球訂閱人數卻相對減少20萬名用戶，甚至更預期第二季還會出現200萬名用戶流失情況，因此Netflix接下來應該會構思夠多方式增加營收，並且吸引更多用戶加入。

另一方面，或許是為了因應訂閱用戶流失，以及帳號共用情況造成營收影響，Netflix在今年5月宣布裁撤150人之後，稍早再次確認將裁減約300名員工，以利平衡相關成本增加情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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