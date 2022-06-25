Netflix共同執行長證實 將推出附帶廣告的低價訂閱服務
Netflix共同執行長Ted Sarandos於坎城國際創意節中證實，將推出附帶廣告的低價訂閱服務，藉此吸引更多使用者訂閱觀看。
先前才有消息指稱Netflix計畫推出以廣告內容支撐的低價訂閱服務，而Ted Sarandos相關說法則是進一步此項服務是針對不介意廣告內容，希望能以更少負擔訂閱Netflix服務的用戶族群打造。
而推出此項服務，預期將能進一步帶動Netflix訂閱使用人數增加，同時也將使Netflix營收獲得成長。
目前Netflix正與廣告業者進行洽談，但暫時尚未確認此項服務預計推出時程，同時也未公布附帶廣告內容的訂閱服務計費方式。若以先前市場傳聞來看，此項服務預期會在今年底之前推出。
日前公布2022財年第一季財報結果時，顯示營收相比去年同期成長10%，增加為78.7億美元，但全球訂閱人數卻相對減少20萬名用戶，甚至更預期第二季還會出現200萬名用戶流失情況，因此Netflix接下來應該會構思夠多方式增加營收，並且吸引更多用戶加入。
另一方面，或許是為了因應訂閱用戶流失，以及帳號共用情況造成營收影響，Netflix在今年5月宣布裁撤150人之後，稍早再次確認將裁減約300名員工，以利平衡相關成本增加情況。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】等到了！iPhone 14系列4款全外洩 4重點網友愛這款「背部很乾淨」
▪ 【周報】IE不能動…還有什麼值得我心痛！爆乳鋼琴家開衩秀琴藝
▪ 加速崩跌！比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見
▪ WiFi是iPhone耗電元凶？ 網推1招最省電、遇2狀況才需關WiFi
▪ iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言