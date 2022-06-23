毛骨悚然...直播主輸入無意義自創詞 AI竟真的生出「詭異人獸」

繪圖AI Craiyon最近發生了一件詭異的事，一位Twitch直播主隨便輸入了一個他自己隨便亂想的字「Crungus」，結果卻自動生成了....你在首圖所看到的怪物。

近期各種會依照語意，自動繪製圖片的AI驚豔世人，像是突然爆紅的Midjourney、Google的Imagen或是Disco Diffusion等等，而這幾天一組可以直接在瀏覽器上使用的Craiyon（前身是DALL-E Mini）繪圖AI，因為可以快速製作迷因梗圖突然在網路爆紅。

不過Craiyon最近發生了一件詭異的事，一位Twitch直播主Guy Kelly自己隨便輸入了一個他自己隨便亂想的字「Crungus」，結果卻自動生成了....你在首圖所看到的怪物。

Well I REALLY don't like how similar all these pictures of "Crungus", a made up word I made up.



Why are they all the same man? Is the Crungus real? Have I discovered a secret cryptid? pic.twitter.com/KCNUOxPHnP — The Omnifool twitch.tv/brainmage (@Brainmage) 2022年6月18日

Crungus根本不是什麼正式的英文詞句，如果你現在用Google查這個字的話，只能在Urban Dictionary找到「指甲、真菌」或是「你這笨蛋」的定義，看起來跟Craiyon所生成的怪物毫無關係。隨後不只是Guy Kelly，就連其他人輸入Crungus後都會生成類似的怪物。

因此就有人開始推測，Craiyon到底是基於什麼樣的資料生成這種怪物了，有人指出，這個字曾出現在《Carnivores Ice Age》這款遊戲的迷因中，但當時迷因中的怪物看起來很像另外一款經典射擊遊戲《毀滅戰士》的Cacodemon，而不是這種毛絨絨的人形怪物。

Guy Kelly本人則是推測，這可能是跟重金屬樂團樂手Dave Brockie所扮演的怪物「Oderus Urungus」有關，他認為Craiyon讀到了「-rungus」這個字根，判定可能是一個怪物。

但目前完全無法確定Craiyon到底是基於什麼演算法生成這種怪物的，而這也顯現一個可能越來越嚴重的問題：越是先進的AI，我們越無法完全理解它到底是基於原理運作的。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦