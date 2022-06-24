騰訊在日本境內建制第三座數據中心 推動遊戲與線上直播服務

騰訊稍早宣布在日本建立第三座數據中心，主要因應日本境內越來越多的遊戲與線上直播使用需求打造。

雖然並未透露在日本境內數據中心業務營運表現數據，但騰訊雲國際資深副總裁楊寶樹透露，目前騰訊在日本業務年成長率達三位數表現，其中主要營收來自遊戲雲端服務，而此次規劃建立的數據中心，將成為2019年進駐日本雲端服務市場以來的第三座。

此外，騰訊也宣布將在日本推動建立元宇宙應用內容，並且透過數十款模組設計，讓企業能快速利用公版內容建造元宇宙應用服務，而在此之前也持續強化日本境內VTuber虛擬主播等線上直播應用服務。

目前騰訊雲已經在10多個國家地區投入運作，同時自2016年以來已經在巴西、印尼等地區建制超過30座數據中心。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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