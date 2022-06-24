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亞馬遜可讓Alexa聽取一小段聲音資料後 即模擬原始音色說話

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早舉辦的re:Mars開發者大會上，Alexa資深副總裁暨首席科學家Rohit Prasad展示新技術成果，將可讓Alexa聽過一小段聲音內容後，即可快速學習、模仿聲音風格。

透過實際展示影片內容說明，Rohit Prasad表示Alexa可以透過1分鐘不到的錄音內容，藉此學習聲音特徵，進而可模仿其發音方式。例如在影片內容中，小男孩詢問Echo智慧喇叭的Alexa數位助理服務是否能用已故奶奶的聲音念《綠野仙蹤》故事內容，即可將原本聲音切換成先前已經學習的奶奶聲音，並且開始用奶奶聲音為小男孩講故事。

Rohit Prasad說明，依照目前的技術，將可透過簡短的學習資料進行訓練，進而呈現擬真的聲音內容，無須像過去必須花費大量時間成本進行後製。而打造此項技術，有一部分也是希望能讓更多人可以再次聽見已故親人的聲音。

另一方面，這樣的技術也有助於更多以聲音互動為主的數位助理互動服務發展，並且能以更貼近真人方式吸引人互動，或是用於內容創作，例如配合數位擬真人像讓已故演員、歌手再次登上螢幕演出。

不過，目前亞馬遜並未公布此項技術具體細節，同時也位說明此項技術預計在何時問世，但預期未來此類技術可能會面臨較嚴謹的使用倫理規範，避免應用在不法用途。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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