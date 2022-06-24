高通推出人工智慧疊層組合 協助開發者將人工智慧佈署至各類邊緣運算

針對人工智慧技術應用開發需求，Qualcomm宣布推出全新統一的人工智慧疊層 (AI Stack)產品組合，讓開發者能更方便取用Qualcomm提供人工智慧技術，並且應用在各類智慧邊緣運算。

Qualcomm人工智慧疊層組合將提供OEM廠商、開發人員更全方位的人工智慧解決方案，並且支援廣泛人工智慧軟體存取權限，以及高度相容智慧裝置使用，分別可應用在行動裝置、汽車、混合實境裝置、邊緣運算、物聯網，以及雲端平台。

而此組合支援不同人工智慧框架，以及常見的執行流程 (runtime)，例如相容TensorFlow、PyTorch、ONNX、開發人員函式庫和服務、系統軟體、工具和編譯器，並且能輕易將人工智慧功能輕鬆部署到任何裝置上。

此組合將使用Qualcomm人工智慧引擎指引 (Qualcomm AI Engine direct)，並且直接存取Qualcomm人工智慧引擎，以及Qualcomm Cloud AI 100上的專用人工智慧核心。

同時，Qualcomm人工智慧引擎指引也將擴展到Qualcomm全系列產品中的每個人工智慧加速器，透過函式庫形式將現有模型直接指派和部署到人工智慧加速器，並且可讓OEM廠商和開發人員完成開發單一功能後，即可將相同模型移至其他不同的產品和階層使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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