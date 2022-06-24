AMD推出網頁工具 讓消費者比較顯示卡在不同遊戲上的性價比表現

為了進一步強調旗下顯示卡顯示效能與使用效益，AMD推出名為GPU Comparison Tool的網頁版顯示卡比較工具，讓消費者能比較旗下Radeon RX 6000系列顯示卡，以及競爭對手NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡，在不同遊戲作品下的執行效能，甚至還可比較在每秒顯示畫格數表現所花費成本，藉此凸顯顯示卡性價比效果。

目前此項比較工具尚未納入Intel Arc系列顯示卡，或許在後續開放國際市場銷售時，就會加入提供比較。

以目前來看，GPU Comparison Tool可供比較的遊戲作品，包含《刺客教條：維京紀元》、《死亡循環》、《極地戰嚎6》、《極限競速：地平線5》、《鬼線：東京》、《小蒂娜的奇幻樂園》、《巫師3》、《要塞英雄》、《特戰英豪》、《惡靈古堡：村莊》。

而消費者可以選擇調整不同解析度設定，藉此觀看不同遊戲下，各張顯示卡的顯示效能表現，另外也能依照每秒顯示畫格數表現所花費成本進行比較。

至於比較系統基礎方面，CPU部分採用Ryzen 5000系列與AM4接口的主機板，配置16GB DDR4記憶體，作業系統則採用Windows 10 Pro 64位元版本 (版號為19041.508)，而Radeon顯示卡驅動程式版號為22.5.2，NVIDIA GeForce驅動程式則是512.77 (511.79 for 3050)，相關測試數據則是在AMD實驗室內完成。

測試結果並非一面倒向Radeon顯示卡，在幾款遊戲設定為4K解析度下的顯示效能表現，確實是由NVIDIA GeForce RTX 30系列顯示卡取得優勢，但AMD顯然更希望強調在每秒顯示畫格數表現所花費成本取得優勢。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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