蘋果執行長暗示正在積極打造擴增實境相關應用產品

蘋果執行長Tim Cook在接受中國日報美國版採訪時,透露目前正積極打造擴增實境相關應用產品,更暗示可以期待接下來準備推出產品,似乎暗示市場傳聞的蘋果虛擬視覺頭戴裝置為真。

在此之前,其實Tim Cook也曾透露蘋果正在著手打造擴增實境應用相關項目,因此不少市場猜測認為蘋果近年持續擴充ARKit技術應用功能,其實是為了接下來計畫推出的虛擬視覺頭戴裝置作準備。

而在此次訪談中,Tim Cook自然也未透露進一步細節,僅透露將以人性為中心打造產品,同時也說明看好未來擴增實境技術應用發展,卻未具體說明是否投入虛擬視覺相關硬體設備。

In this @ChinaDailyUSA interview, @tim_cook was asked about AR and VR headsets...watch his response...  Reality 🥽 is coming@mingchikuo @Scobleizer @CharlieFink @SkarredGhost @CapStark7 pic.twitter.com/tJz5j9dBVB