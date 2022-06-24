蘋果執行長暗示正在積極打造擴增實境相關應用產品

蘋果執行長Tim Cook在接受中國日報美國版採訪時，透露目前正積極打造擴增實境相關應用產品，更暗示可以期待接下來準備推出產品，似乎暗示市場傳聞的蘋果虛擬視覺頭戴裝置為真。

在此之前，其實Tim Cook也曾透露蘋果正在著手打造擴增實境應用相關項目，因此不少市場猜測認為蘋果近年持續擴充ARKit技術應用功能，其實是為了接下來計畫推出的虛擬視覺頭戴裝置作準備。

而在此次訪談中，Tim Cook自然也未透露進一步細節，僅透露將以人性為中心打造產品，同時也說明看好未來擴增實境技術應用發展，卻未具體說明是否投入虛擬視覺相關硬體設備。

但可以確認的是，擴增實境將是蘋果著重發展項目，並且計畫讓使用者可以輕易藉由iPhone等手持裝置，即可體驗ARKit所帶動虛擬視覺互動感受。而今年在ARKit技術進一步強化虛擬物件定位等功能，明顯也是為了虛擬視覺頭戴裝置作準備。

先前有傳聞透露蘋果已經向董事會成員展示相關產品設計，有可能會在今年底對外揭曉此款裝置，而市場預期此款裝置最快會在2023年進入市場銷售。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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