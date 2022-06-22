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工程師將被取代？只要月付300元...AI代勞寫開發程式碼

聯合新聞網／ INSIDE

微軟並非第一個推出AI自動寫程式服務的業者。Google旗下DeepMind也曾推出可自主撰寫程式的AlphaCode。

微軟旗下的GitHub近日推出Copilot，讓開發者可藉由AI協助來寫程式。目前付費版本為月費10美元（約新台幣298元）或年費100美元（約新台幣2980元），但如果是開源（open-source）項目已認證過的學生或維運人員，則免費提供。

根據The Verge報導，去年GitHub與人工智慧研究組織OpenAI合作時，就曾推出Copilot測試版本，當時就有超過120萬名開發者註冊使用；現在正式上線後，開發者可以先免費試用60天，之後才開始收費。

當開發者在Visual Studio Code、Neovim和JetBrains IDE等整合開發環境編寫程式時，Copilot可以根據工程師所寫的程式，自動提供下一行的程式碼建議，甚至是提供樣板程式碼（boilerplate code）給工程師參考。

Copilot的技術基礎，其實就是OpenAI之前一度引發爭議的自然語言處理語言模型GPT-3。當初GPT-3問世時，AI社群裡不少學者就擔憂GPT-3會被濫用，大量產出網路「毒雞湯」文章或假消息；而去年Copilot測試版本上線時，也曾引發程式碼版權（Copyright）疑慮，亦有研究指出，Copilot自動推薦的程式碼約有4成存在安全漏洞。

不過，微軟並不是第一個推出AI自動寫程式服務的業者。去年Google旗下DeepMind也曾推出可自主撰寫程式的AI系統AlphaCode，甚至聲稱實力可擊敗近半數工程師。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 工程師 Google GitHub

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