AMD宣布推出Ryzen Embedded R2000系列 鎖定工業物聯網與機器人應用

AMD宣布推出新款針對嵌入式裝置打造的Ryzen Embedded R2000系列處理器，將鎖定各類工業應用，或是機器人設計需求打造，將可對應工業物聯網、電腦視覺等技術。

Ryzen Embedded R2000系列是以系統單晶片 (System on chip,SoC)形式設計，其中Ryzen Embedded R2515處理運算效能將比先前推出的R1000系列提高約81%，而藉由Zen+架構設計與Radeon GPU顯示效能加持，最高可對應4組4K解析度螢幕顯示輸出。

規格方面，Ryzen Embedded R2000系列最高搭載4組Zen+架構CPU，對應8線程運算模式，並且配置2MB L2快取與4MB L3共享快取設計，支援最高可對應3200MT/s傳輸規格的DDR4雙通道記憶體配置，記憶體傳輸頻寬更提高50%，而I/O連接埠連接吞吐量更提高2倍。

其他部分，則包含支援DisplayPort 1.4、HDMI 2.0b，或是eDP 1.3連接埠，並且能對應最多達16條PCIe Gen 3通道、2組SATA 3.0與6組USB連接埠 (支援USB 3.2 Gwn 2與USB 2.0)。

另外，安全部分也支援AMD Memory Guard等技術，並且支援機敏資訊保護、執行前驗證，以及記憶體加密等機制，另外AMD更保證Ryzen Embedded R2000系列處理器可對應長達10年的安全使用年限，提供更長的產品使用生命週期。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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