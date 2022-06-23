可利用人工智慧輔助編碼的GitHub Copilot技術 目前成為正式服務項目

去年對外預覽的GitHub Copilot技術，讓程式能自己編寫程式內容的應用功能，GitHub宣布將以每月10美元價格訂閱的服務形式提供使用，若一次訂閱一年使用方案的話，則僅以100美元計費，至於學生身分與熱門開源專案維護人員則可免費使用。

GitHub Copilot是由GitHub與非營利人工智慧研究組織OpenAI共同打造，標榜可讓程式依照工程人員撰寫程式編碼，進而提出整行，或是完整程式編碼內容撰寫建議，藉此加快整體編碼作業效率。

OpenAI透過大量程式編碼與自然語言進行訓練，讓OpenAI Codex能在理解人類語言情況下學習如何撰寫程式編碼，進而可在工程人員完成部分編碼內容時，即可自動預測接下來預計撰寫程式編碼，甚至在工程人員於編碼內容註記時，OpenAI Codex也能依照註記判斷接下來預測撰寫內容。

對於工程人員而言，此項技術不僅能加快程式編寫效率，同時對於不熟悉程式編碼，或是嘗試不同撰寫方式，以及測試不同套件等內容時，亦可由系統提供充足輔助，甚至可以協助找到合適解決編碼方式，或是建議使用API項目。

目前GitHub Copilot已經可以接入Neovim、JetBrains IDEs、Visual Studio與Visual Studio Code等開發環境，以使用Python等熱門程式語言為例，約有40%比例程式編碼內容源自GitHub Copilot所提供建議，藉此加快程式內容開發流程，並且讓開發者能有更充裕時間檢查程式編碼是否有誤，或是驗證程式編碼內容執行結果是否符合預期。

GitHub將會提供60天的GitHub Copilot免費試用期，可以之後再決定是否訂閱，以及透過每月10美元訂閱使用，或是一次付清一年使用方案費用，而學生身分與熱門開源專案維護人員則可免費使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦