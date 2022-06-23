微軟、Meta、Sony大咖齊聚訂立元宇宙規則 蘋果卻缺席

包含微軟、Meta、Sony、華為、Adobe、Epic Games、Unity、Autodesk、NVIDIA、IKEA、Qualcomm等業者，以及包含W3C在內標準組織，宣布共同成立元宇宙標準論壇 (Metaverse Standards Forum)，預計針對接下來的元宇宙趨勢發展制定標準規範。

如同物聯網應用發展一樣，元宇宙應用內容也必須透過相同規範設計才能達成互通效益，因此元宇宙標準論壇便是基於此目的成立，希望透過共通規範讓各家業者打造的元宇宙應用服務可以彼此相容互換，並且將由NVIDIA開發者生態副總Neil Trevett擔任元宇宙標準論壇主席。

而此次加入元宇宙標準論壇的業者中，不少包含內容、軟體、網路，以及晶片相關產業，同時也包含W3C等制定網頁等內容標準的組織，希望能透過匯集業界各類技術資源，讓元宇宙發展能更加順利。

其中在平面圖像內容將以JPEG、Adobe Photoshop檔案相容格式為主，而3D內容則將以皮克斯 (Pixar)先前開源的USD (Universal Scene Description,通用場景描述)等作為通用標準。

目前包含蘋果、Roblox等業者均未出現在論壇成員名單，但預期也會採相容規格製作內容，例如蘋果先前已經宣布與皮克斯合作USDZ 3D文件格式，同時也與Adobe合作相容此文件格式編輯功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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