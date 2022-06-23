PCI-SIG宣布著手討論下一代PCIe 7.0 預計2025年完成規劃

今年出確定PCIe 6.0正式規範之後，PCI-SIG再次宣布將著手規劃下一代PCIe 7.0設計方向，目標將使資料傳輸率可提升至128 GT/s，並且計畫在2025年完成相關規劃。

依照說明，PCIe 7.0規範將原生對應最高達128 GT/s的資料傳輸率，同時可在雙向傳輸模式下可達512 GB/s (在x16通道設計情況下)，並且加入PAM-4訊號編碼技術提高資料傳輸頻寬。

而PCIe 7.0規範將以低延遲、高可靠度為設計目標，同時將降低耗電量，另外也將確保相容過往PCIe設計規範連接模式。

PCI-SIG表示，PCIe 7.0規範將聚焦800G乙太網路連接傳輸，以及包含人工智慧、機器學習、雲端運算、量子運算，並且加速推動以資料運算為導向的大規模資料中心、超算系統，或是軍事與太空探索等運算應用需求。

▲PCI-SIG說明，資料傳輸頻寬在過去每隔三年就會提升一倍

▲歷代PCIe設計規範所對應傳輸效率

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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