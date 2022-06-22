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前Alphabet執行董事長Eric Schmidt 呼籲美國吸引海外晶片業者於境內設廠

聯合新聞網／ 楊又肇
▲前Alphabet執行董事長Eric Schmidt
▲前Alphabet執行董事長Eric Schmidt

前Alphabet執行董事長Eric Schmidt在稍早撰寫頻論內容表示美國應該更積極吸引海外晶片業者於境內設廠，藉此推動美國境內晶片產業活絡，進而降低仰賴美國以外地區晶片生產的依賴。

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Eric Schmidt的看法認為，目前美國境內業者多數晶片產品均仰賴台積電、三星等業者代工生產，而這些代工業者分別位處台灣與韓國，均鄰近與美國有諸多競爭的中國，一旦這些地方因為中國發動戰爭，或是實施貿易限制，對於美國晶片產業都會造成不利。

因此，Eric Schmidt呼籲美國應該重視這樣的問題，並且設法吸引台積電、三星等業者能在美國境內設置更多晶片代工產線，以便支撐美國境內龐大晶片應用需求。

尤其目前中國已經更積極投入自有晶片設計、生產，甚至在供應鏈明顯比美國取得更多優勢，未來可能將會在晶片技術發展逐漸超越美國，因此認為美國應該要有更大隱憂意識，並且提前做好準備。

類似的建議，其實日前Intel執行長Pat Gelsinger也提出，將諸多晶片生產資源放在可能隨時面臨中國政局而受影響的台灣或韓國，其實潛藏相當大的風險，同時也呼籲美國晶片業者應該將諸多生產技術掌握在自己手上，更希望美國政府能擴大投資境內晶片業者，藉由提高美國境內晶片生產能力，藉此確保更大市場競爭力。

▲Intel執行長Pat Gelsinger
▲Intel執行長Pat Gelsinger

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 台積電

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