快訊

警察集體開假單貪汙 新北檢聲押14人、7人是員警

猴痘闖亞洲！新加坡通報首例確診個案 南韓現疑似病例

聽新聞
test
0:00 / 0:00

HTC董事長王雪紅加入聯想董事會 盼共同推動元宇宙發展

聯合新聞網／ 楊又肇

聯想稍早對外公布董事會成員名單中，確定將由HTC董事長王雪紅，以及中國清華大學教授薛瀾成為獨立董事成員，進而引起市場猜測HTC日後發展，其中可能包含捨棄手機業務，全面轉向虛擬視覺業務佈局，並且可能與聯想PC業務發展結合，藉此擴大元宇宙應用發展。

而從聯想聲明內容顯示，除了將擔任聯想獨立董事，目前王雪紅、薛瀾與聯想任何董事、資深管理人員、主要股東或控股股東都沒有任何關係。至於HTC方面也澄清表示，王雪紅除了確定擔任聯想獨立董事，同時也在多家上市公司擔任董事身分，並且強調與聯想並未有任何業務與資本層面合作。

此外，王雪紅也透過公開聲明表示，未來將持續推動科技發展，並且將科技與人文深度結合，藉此釋放更多想像可能性。

但從市場分析看法認為，由於目前HTC將多數重心聚焦在虛擬實境在內元宇宙相關應用發展，同時在手機市場早已失去原本發展利基，因此未來與聯想有可能會在PC業務有更深層合作，進而推動元宇宙應用發展。

雖然HTC目前在手機市場發展力道已經不像過往蓬勃，但本身仍與Qualcomm維持深度合作，其中更包含藉由Qualcomm 5G連網技術打造行動網路分享器，藉此讓更多手機、平板，乃至於PC與虛擬視覺頭戴裝置能以5G網路流暢連接。

至於此次由王雪紅加入聯想董事會，並且擔任獨立董事成員，是否意味雙方未來會有更進一步發合作可能性？目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

上市公司 清華大學 大學教授

延伸閱讀

韓製火箭「世界號」自主發射成功 正式開啟宇航之路

韓製運載火箭「世界號」第二次試射成功 衛星進入軌道

義守大學產學合作 望打造全台首創元宇宙創作者空間

Valve拚虛擬實境頭戴裝置 傳推出「Deckard」可獨立運作

相關新聞

遭Google停職工程師曝運作方式：讓人工智慧機器人「自己覺得是人」

先前因主張以Google自然語言模型LaMDA打造的人工智慧具有「自我意識」，並且將相關內容對外公布的工程人員Blake Lemoine，遭Google以違反工作保密原則為由，強制要求其進行帶薪休假。而在休假期間，Blake Lemoine再次於Wired雜誌訪談中，再次強調以宗教立場來看，以Google自然語言模型LaMDA打造的人工智慧，實際上就是一個「人」，甚至以廢除奴隸制和強制勞役的美國憲法第13修正案為例，說明藉由LaMDA打造的人工智慧並非Google所有「資產」。

HTC董事長王雪紅加入聯想董事會 盼共同推動元宇宙發展

聯想稍早對外公布董事會成員名單中，確定將由HTC董事長王雪紅，以及中國清華大學教授薛瀾成為獨立董事成員，進而引起市場猜測HTC日後發展，其中可能包含捨棄手機業務，全面轉向虛擬視覺業務佈局，並且可能與聯想PC業務發展結合，藉此擴大元宇宙應用發展。

騰訊傳想拓展元宇宙 設延展實境部門

路透新聞引述消息指稱，騰訊內部已經成立延展實境 (XR)部門，預計投入發展元宇宙應用項目。

工程師為IE打造墓碑「一句話」太搞笑 IE終結網路聲量創高峰

瀏覽器在6月15日正式止服務，問世至今27年的IE瀏覽器走入歷史，象徵一個時代的落幕，也讓不少人都感到唏噓不已。日前有一名工程師為了紀念IE的逝去，竟然打造出一塊墓碑，引發許多話題。

吃8成VR市場 META正研發「騙過肉眼」次世代頭戴裝置

IDC統計，2021年全球VR與AR頭戴裝置市場規模來到1120萬台，年成長92.1％，其中第4季是最旺的一季，銷售量幾...

Meta秀虛擬實境頭戴裝置原型 靠人眼獲得擬真視覺感受

在稍早由Meta執行長Mark Zuckerberg，以及Meta Reality Labs首席科學家Michael Abrash進行對談中，除了透露Meta如何打造更能讓人眼獲得擬真虛擬視覺技術，同時也分享諸多過往打造對應虛擬實境、擴增實境應用需求的頭戴裝置原型設計。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。