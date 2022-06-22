HTC董事長王雪紅加入聯想董事會 盼共同推動元宇宙發展

聯想稍早對外公布董事會成員名單中，確定將由HTC董事長王雪紅，以及中國清華大學教授薛瀾成為獨立董事成員，進而引起市場猜測HTC日後發展，其中可能包含捨棄手機業務，全面轉向虛擬視覺業務佈局，並且可能與聯想PC業務發展結合，藉此擴大元宇宙應用發展。

而從聯想聲明內容顯示，除了將擔任聯想獨立董事，目前王雪紅、薛瀾與聯想任何董事、資深管理人員、主要股東或控股股東都沒有任何關係。至於HTC方面也澄清表示，王雪紅除了確定擔任聯想獨立董事，同時也在多家上市公司擔任董事身分，並且強調與聯想並未有任何業務與資本層面合作。

此外，王雪紅也透過公開聲明表示，未來將持續推動科技發展，並且將科技與人文深度結合，藉此釋放更多想像可能性。

但從市場分析看法認為，由於目前HTC將多數重心聚焦在虛擬實境在內元宇宙相關應用發展，同時在手機市場早已失去原本發展利基，因此未來與聯想有可能會在PC業務有更深層合作，進而推動元宇宙應用發展。

雖然HTC目前在手機市場發展力道已經不像過往蓬勃，但本身仍與Qualcomm維持深度合作，其中更包含藉由Qualcomm 5G連網技術打造行動網路分享器，藉此讓更多手機、平板，乃至於PC與虛擬視覺頭戴裝置能以5G網路流暢連接。

至於此次由王雪紅加入聯想董事會，並且擔任獨立董事成員，是否意味雙方未來會有更進一步發合作可能性？目前暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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