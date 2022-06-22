騰訊傳想拓展元宇宙 設延展實境部門
相關報導指出，騰訊此部門是在今年初成立，預計打造延展實境相關軟體與硬體技術，並且由騰訊遊戲全球技術長李申負責帶領，同時此部門將隸屬騰訊互動娛樂業務。
不過，騰訊方面並未對此作任何回應。
但以騰訊目前發展規模來看，搭上市場趨勢投入元宇宙應用發展，顯然不足以為奇，從微軟、網易、Sony等業者都開始在遊戲領域投入元宇宙應用發展，以騰訊本身持有遊戲內容資產規模，未來投入元宇宙發展也只是時間上的問題。
另一方面，從騰訊本身同時具備網路服務平台、金融業務，以及眾多數位內容情況來看，其實已經有足以投入元宇宙市場發展的能力。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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