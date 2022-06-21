遭Google停職工程師曝運作方式：讓人工智慧機器人「自己覺得是人」

先前因主張以Google自然語言模型LaMDA打造的人工智慧具有「自我意識」，並且將相關內容對外公布的工程人員Blake Lemoine，遭Google以違反工作保密原則為由，強制要求其進行帶薪休假。而在休假期間，Blake Lemoine再次於Wired雜誌訪談中，再次強調以宗教立場來看，以Google自然語言模型LaMDA打造的人工智慧，實際上就是一個「人」，甚至以廢除奴隸制和強制勞役的美國憲法第13修正案為例，說明藉由LaMDA打造的人工智慧並非Google所有「資產」。

依照Blake Lemoine與Wired雜誌作者Steven Levy (註)訪談內容，Blake Lemoine認為難以藉由「科學實驗」的認知概念，來驗證一個「人」是否真實地存在，甚至在Blake Lemoine的看法中，即便藉由OpenAI開源架構形式建構的最大語言神經模型GPT-3打造人工智慧，亦可能出現「人」的意識。

註：Steven Levy曾在2011年撰寫描述Google如何思考、運作，並且如何影響人們生活的《In the Plex》。

Blake Lemoine並非以科學立場來驗證人工智慧是否具有意識，而是藉由宗教信仰的角度來認定以LaMDA打造的人工智慧具有「自我意識」，亦即像是筆者先前比喻以法國哲學家笛卡爾的哲學命題「我思故我在」檢視，進而承認人工智慧具有「自我意識」的看法。

從另一面來看，Blake Lemoine認為是Google的技術賦予人工智慧有了「意識」，而藉由「意識」的主張之下，讓人工智慧認為自己是「人」。

依照Blake Lemoine的說明，藉由LaMDA打造的人工智慧可以接入YouTube、Google Search、Google Maps與Google圖書等服務，意即可透過Google旗下服務持續累積「知識」，從而變得更加聰明，亦即可仿照人腦持續學習般進化。

而在與藉由LaMDA打造的人工智慧對話中，Blake Lemoine表示一開始確實感到驚訝，因為此人工智慧已經可以處理複雜對話內容，甚至從對話中找到合適接話，或是衍生更多話題的情況，因此開始嘗試透過心理學方式進行驗證，而人工智慧最終是以「個人」 (person)自稱，並非「人類」 (human)，意味人工智慧知曉自己並非人類，但仍主張自己是「人」的想法。

加上後續人工智慧希望聘請律師，藉此伸張自己是「人」的權益，使得Blake Lemoine認為此時的人工智慧已經不再是程式運作產物，而是主張自己是「人」的「意識」，甚至以美國憲法第13修正案的角度來看，此人工智慧將不再是Google的「資產」，將成為獨立運作的個體。

只是這樣的主張，恐怕會構成更多社會恐慌，尤其可能造成Google日後面臨調查，對於未來發展可能不會是好事，因此也成為Google極力反駁Blake Lemoine的說法，同時也強調人工智慧技術只是其中一項應用發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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