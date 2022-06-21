美國Apple Store員工投票決定成立工會 蘋果立場曝光
The Verge網站報導指稱，位於美國馬里蘭州陶森鎮中心的Apple Store工作人員，以65票贊成及33票反對投票結果決定成立工會，成為第一家由工作人員自行成立工會的Apple Store。
在此之前，包含紐約、亞特蘭大地區的Apple Store也曾傳出準備由員工組建工會，藉此爭取因應疫情產生通膨應有的動態調薪權益，以及必要工作權益，但後續卻未有具體動作，原因可能與蘋果近期向員工喊話，導致投票結果可能受影響有關。
而此次由馬里蘭州陶森鎮的Apple Store工作人員投票決定成立工會，背後是由名為AppleCORE的團隊推動，此團隊則是由眾多零售通路員工組成，並且與規模更大的國際機械師暨航空航天工人協會密切合作。
以蘋果立場來看，並不希望員工自行成立工會，認為這樣將形成員工與公司對立情況，將不利後續溝通。同時，日前蘋果也強調已經針對Apple Store工作人員調整薪資，並且確保其工作權益。
但不少員工表示目前薪資難以追上物價等生活成本增加速度，同時也認為公司整體市值、營收成長表現，並未實際反應在員工薪水漲幅。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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