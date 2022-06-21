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微軟打造的6集Xbox紀錄片 獲得日間時段艾美獎

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟去年慶祝Xbox走過20週年，推出總計6集的紀錄片《Power On – The-Story-of-Xbox -》 (啟動：Xbox的故事)，藉此對外揭曉Xbox誕生的背後故事。而此紀錄片則是在近期獲得日間時段艾美獎 (Daytime Emmy Award)，奪得其中的傑出單鏡頭編輯獎項 (Daytime Emmy Award for Outstanding Single Camera Editing)。

《Power On – The Story of Xbox -》內容由當年在幕後協助推動Xbox遊戲主機誕生的幕後功臣進行回顧，說明這款當年說服微軟執行長Steve Ballmer、燒錢打造，甚至一度胎死腹中的遊戲主機如何誕生，全部內容以6集紀錄片形式呈現。

而此次獲得日間時段艾美獎傑出單鏡頭編輯獎項，不僅代表此紀錄片拍攝時的鏡位表現與後期編輯成果吸引評選目光，同時包含詮釋過去Xbox 360最著名的「三紅」事故，以及後續在Xbox One時代面臨的市場決策錯誤影響等，更讓人留下深刻印象，甚至也顯示微軟目前透過檢視過往問題，藉此強化Xbox業務現今的發展策略。

Xbox最早是在1998年，由當時DirectX團隊四名工程師Kevin Bachus、Seamus Blackley、Ted Hase，以及負責帶領DirectX團隊的Otto Berkes提出，最初的原型是透過拆解Dell筆電，並且重新組裝成基於Windows作業系統的遊戲主機，同時希望能與當時Sony的PlayStation 2抗衡，並且設法鞏固微軟在遊戲市場的地位。

而最早期的Xbox遊戲主機採用Intel Pentium III處理器規格，搭配8GB容量硬碟與DVD光碟機，同時搭載有線網路孔，運算效能超越當時的PlayStation 2。

以下為微軟在YouTube上的Xbox官方頻道所公開《Power On – The Story of Xbox -》紀錄片內容：

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紀錄片

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