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Windows更新先別急！ 官方承認災情「幾乎殃及所有版本」：目前找不出原因
迫不及待想更新嗎？請先等一等！Windows更新傳出災情，不少更新後用戶開啟WiFi熱點卻造成網路斷線。微軟官方也出面承認災情問題，但目前仍未找到出錯原因。
不少人會透過電腦開啟WiFi熱點，作為替代無線基地台，將網路訊號分享給其他電子設備。不過，近來微軟傳出更新災情，據微軟官方說法，若用戶安裝名為KB5014697更新檔案，用戶開啟WiFi熱點後，恐會導致網路直接斷線，造成網路分享功能失效。
此次災情幾乎殃及所有系統版本，據微軟官方透露包含Windows 11 21H2、Windows 10 21H2、Windows 10 21H1、Windows 10 20H2、Windows 8.1及Windows 7 SP1等。不過，目前微軟仍未找到解決方法，僅表示正在調查錯誤原因，並預計於後續發布更新修正檔案。
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