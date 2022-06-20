Windows更新先別急！ 官方承認災情「幾乎殃及所有版本」：目前找不出原因

社群軟體日漸普及，許多人都習慣在上面分享生活和心情，其中IG的限時動態功能受到不少人的喜愛。日前一名網友在網路上發文，詢問大家最喜歡和最討厭看到哪種內容，而貼文底下也掀起討論，甚至有網友直呼「發這種不知道什麼心態！」

2022-06-19 14:31