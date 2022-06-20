Telegram創辦人嗆聲蘋果限制iOS這功能 滿足「吸血30%佣金」

Telegram 創辦人杜羅夫（Pavel Durov）公開抨擊 Apple，聲稱 Apple 故意限制開發者將原本在 iOS 可以做的事情，移到 Web 應用程式就會被限制，目的就是逼使用者要從 App Store 下載，讓 Apple 能藉由抽取佣金。

Telegram 聲稱 Apple 故意限制 Web 應用程式功能

Telegram 標榜高度安全性、保密性而深受許多人的喜愛，為了保持良好的使用體驗，Telegram 不斷地強化該 App 功能。不過 Telegram 創辦人杜羅夫（Pavel Durov）昨天公開表示，它無法在 Telegram Web 版本提供像 iOS App 一樣的品質，最主要的原因就是 Apple 限制 Web 開發人員在 iPhone、iPad 上的功能。

杜羅夫在公開聲明中提及 Apple 在 iOS Safari 瀏覽器中一直不願意修復或改進的問題，包含無法推播通知、不支援 VP8 和 VP9 影像編解碼器、滾動畫面不流順等等，而其中許多功能在其他平台瀏覽器（如 Android 裡的 Chrome）都已經可以做到了，他相信 Apple 絕對有能力做到同樣的功能，但它選擇限制開發者強化 Web 的版本，就是希望使用者透過 App Store 下載，進而能收到 30% 的平台費用。

Telegram 創辦人杜羅夫（Pavel Durov）公開抨擊 Apple，聲稱 Apple 故意限制開發者將原本在 iOS 可以做的事情，移到 Web 應用程式就會被限制，目的就是逼使用者要從 App Store 下載，讓 Apple 能藉由抽取佣金。法新社

針對這件事情，英國監管機構競爭與市場管理局 (CMA) 經過長達一年的研究得出結論，認為 Apple 禁止開發者在自己的 iOS、iPadOS 瀏覽器發展替代品，還限制 Web 應用程式的功能，這是剝奪使用者獲得創新技術的福利。

杜羅夫不僅認同 CMA 的總結，也再次抨擊 Apple 曾經是改變行動網路的公司，但在 Steve Jobs 逝世後，已成為一個讓行動網路成長的最大障礙。

不過，杜羅夫會希望積極改變 iOS、iPadOS Safari 的問題，似乎也與該平台將有 Telegram Premium 機制有關，據近期報導指出 Telegram Premium 未來可能會朝向每月支付 5 美元的費用，將能發送高達 4GB 的大型檔案，是免費用戶的 2 倍，而且也能加入更多數量的頻道，但如果 Telegram Premium 只能做在 iOS 裡，就表示 Telegram 要被 Apple 收取更多的佣金，因此，若有 Telegram Web 版，不僅能給使用者完整的功能體驗，也可以規避 Apple 的收費。

《原文刊登於合作媒體APPLEFANS 蘋果迷，聯合新聞網獲授權轉載。》

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