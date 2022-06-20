蘋果神秘裝置曝光 有網路孔、也用Type-C！悄現身NCC認證文件
在稍早向NCC遞交的認證資料中，顯示蘋果申請認證一款似乎是向開發者提供的裝置，型號為A2657，本體兩側均搭載RJ-45網路孔，另外也提供一組USB-C連接埠，同時還隨附一條USB-A to USB-C連接線，型號為N-0027838。
目前無法確認此款裝置主要用途為何，但顯然是提供開發者作為開發使用，或許適用於系統檢測、模擬等需求，同時外觀上也標示僅供開發使用，因此顯然不是針對一般消費市場打造。
實際大小約為10公分長、4公分寬，同時隨附USB-A to USB-C連接線也是蘋果原廠製品。
如果眼尖的話，可以發現此款型號為A2657的神秘裝置，其實先前也曾在美國FCC認證文件出現，而在先前描述則包含此款裝置具備兩組Gigabit Ethernet網路連接孔，並且具備Wi-Fi、藍牙與NFC連接功能，另外更配置USB-C連接孔，以及包含1.5GB記憶體、32GB儲存容量，本身還預載iOS 15.5作業系統，並且可配合MacBook Pro與iMac裝置使用。
若進一步大膽猜想的話，此款裝置是否可能是對應本身搭載作業系統、儲存空間與處理器元件設計的Studio Display開發使用，或許暗示未來Studio Display可能會像先前猜測可安裝使用各類app內容，藉此對應多使用功能。
不過，目前蘋果並未說明日後是否開放Studio Display對應更多app內容，但不少市場看法認為蘋果未來可能將使Studio Display變成智慧顯示器。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】等到了！iPhone 14系列4款全外洩 4重點網友愛這款「背部很乾淨」
▪ 【周報】IE不能動…還有什麼值得我心痛！爆乳鋼琴家開衩秀琴藝
▪ 加速崩跌！比特幣失守2萬美元大關 2020年底以來首見
▪ WiFi是iPhone耗電元凶？ 網推1招最省電、遇2狀況才需關WiFi
▪ iPhone插進去會嚇醒！日清出「手機杯麵充電器」太逼真 鐵粉跪求開賣
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言