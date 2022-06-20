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蘋果神秘裝置曝光 有網路孔、也用Type-C！悄現身NCC認證文件

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早向NCC遞交的認證資料中，顯示蘋果申請認證一款似乎是向開發者提供的裝置，型號為A2657，本體兩側均搭載RJ-45網路孔，另外也提供一組USB-C連接埠，同時還隨附一條USB-A to USB-C連接線，型號為N-0027838。

目前無法確認此款裝置主要用途為何，但顯然是提供開發者作為開發使用，或許適用於系統檢測、模擬等需求，同時外觀上也標示僅供開發使用，因此顯然不是針對一般消費市場打造。

實際大小約為10公分長、4公分寬，同時隨附USB-A to USB-C連接線也是蘋果原廠製品。

如果眼尖的話，可以發現此款型號為A2657的神秘裝置，其實先前也曾在美國FCC認證文件出現，而在先前描述則包含此款裝置具備兩組Gigabit Ethernet網路連接孔，並且具備Wi-Fi、藍牙與NFC連接功能，另外更配置USB-C連接孔，以及包含1.5GB記憶體、32GB儲存容量，本身還預載iOS 15.5作業系統，並且可配合MacBook Pro與iMac裝置使用。

若進一步大膽猜想的話，此款裝置是否可能是對應本身搭載作業系統、儲存空間與處理器元件設計的Studio Display開發使用，或許暗示未來Studio Display可能會像先前猜測可安裝使用各類app內容，藉此對應多使用功能。

不過，目前蘋果並未說明日後是否開放Studio Display對應更多app內容，但不少市場看法認為蘋果未來可能將使Studio Display變成智慧顯示器。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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