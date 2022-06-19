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看到就想噤聲！ 網點名這1類超討厭IG限動：不知道什麼心態

聯合新聞網／ 綜合報導
不少網友都討厭曬小孩的限時動態。 示意圖／ingimage
不少網友都討厭曬小孩的限時動態。 示意圖／ingimage

社群軟體日漸普及，許多人都習慣在上面分享生活和心情，其中IG的限時動態功能受到不少人的喜愛。日前一名網友在網路上發文，詢問大家最喜歡和最討厭看到哪種內容，而貼文底下也掀起討論，甚至有網友直呼「發這種不知道什麼心態！」

日前一名網友在PTT的Womentalk板上以「IG上喜歡/討厭看到哪些動態？」為題發文，原PO透露自己是IG的高度使用者，幾乎每天都在滑，也很喜歡看短影音、美食、朋友搞笑日常、音樂資訊、紓壓類型的療癒影片、或是時事迷因梗。

反之，原PO提到自己不喜歡看秀身材、炫耀買新東西、曬老公、曬老婆、曬小孩、股票賺錢資訊、負面又字超小的心情語錄，直呼「到底是誰看得懂？」此外，原PO發現最近可能快要選舉了，時常莫名在上面看到政治人物的帳號，「每次看到都想說…WOW！他也有IG啊，偶爾看滿新奇的」。

另外，原PO表示有些同事、主管、客戶，因為身份關係沒辦法退追蹤，讓他無奈寫道，「當時跟他們互追完全是一個錯誤，所以只能發發噤聲卡」。在貼文的最後，原PO詢問網友意見，「在IG上喜歡看哪些內容會讓你主動去追蹤，又有哪些討厭的內容讓你一看到就想要退追噤聲的呢？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「炫耀的真的超級煩」、「討厭字超級小的那種厭世文」、「配背景音樂或說話很大聲的影片，在外面不小心滑到時喇叭忘記關會很尷尬」、「很討厭朋友加入電商開始洗版的時候」、「最討厭限時發一堆問答的」、「KTV唱歌」、「電商宣傳真的不想看」。

另外，也有一大票網友表示，「曬小孩的」、「那些曬醜小孩的朋友我都噤聲了」、「小孩和廣告」、「曬醜小孩的人，醜的要死還狂發」、「負面文字縮超小加上醜小孩狂曬」、「偏偏很多人不覺得自己小孩醜還狂曬怎麼辦」、「看過發小孩脫光洗澡照還有大便照的，不知道什麼心態，超級噁心的父母」、「一直狂曬自己又肥又黑的小孩」。

PTT Instagram

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