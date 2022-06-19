一周數位爆報／IE不能動…還有什麼值得我心痛！爆乳鋼琴家開衩秀琴藝、iPad突全黑打不開竟是它「太貼心」

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。其他「一周數位爆報」這裡看。

哀傷度：★★★★☆ 小編評語：請來一首許茹芸的老歌....「IE不能動」（被揍）。

為紀念IE瀏覽器「逝世」，韓國慶州市（Gyeongju）38歲工程師鄭其永（Kiyoung Jung，音譯）在一間咖啡廳的屋頂樹立起一塊刻有瀏覽器標誌的墓碑。 路透

驚訝度：★★★★★ 小編評語：我每次都會看到跳出Wi-Fi訊息覺得好厭煩，也會直接關掉…。

有網友擔心iPhone因時常搜尋「有無可用WiFi」而導致耗電量增加。路透社

懷疑度：★★★★☆ 小編評語：只能發出日本綜藝節目的聲音「ㄏㄟ～」，機器人真的有生命的話，人類該怎麼辦？

谷歌工程師說該公司AI聊天機器人LaMDA已有知覺。路透

心急度：★★★★★ 小編評語：這真的是小編遇到的問題，大家未來「可能」有機會遇到，一定要把這招記起來啊！

iPad或iPhone畫面全黑又發出「碎碎念」的聲音該怎麼辦？《聯合新聞網》帶你解決這個問題。（圖／聯合新聞網）

性感度：★★★★★ 小編評語：真的是聽覺、視覺的雙重饗宴耶，謝謝妳（？）。

台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」（右），這次化身為人氣動畫《SPY×FAMILY》中的人妻約兒（左）。圖／集英社、小p的音樂工房臉書

期待度：★★★★★ 小編評語：我真的等iPhone 14 Pro Max好久了！大螢幕就是讚～。

YouTube頻道「iupdate」這次拿到白色款的iPhone 14全系列。（翻攝自YouTube頻道「iupdate」）

想哭度：★★★★★ 小編評語：現在連IG都看起來也抖音化了…。

Meta內部信外流，指向Facebook「致敬」TikTok不是錯覺。 示意圖／路透

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