一周數位爆報／IE不能動…還有什麼值得我心痛！爆乳鋼琴家開衩秀琴藝、iPad突全黑打不開竟是它「太貼心」

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微軟Internet Explorer（IE）瀏覽器問世27年後正式終止服務。為IE建造「墳墓」的韓國工程師指出，IE曾讓他的工作相當痛苦，但也忍不住感嘆其光輝時代就此落幕。 （繼續閱讀…）
哀傷度：★★★★☆
小編評語：請來一首許茹芸的老歌....「IE不能動」（被揍）。
每到達一個新地方，iPhone總會收到「可用WiFi」的建議。有網友便在網路論壇發文，表示自己擔心iPhone頻繁搜尋「有無可用WiFi」會導致手機耗電量增加，並詢問是否要常常到控制中心關閉WiFi。對此，多數網友認為沒必要，有網友則提出兩種情況下會考慮關閉，並提供有效省電的建議。 （繼續閱讀…）
驚訝度：★★★★★
小編評語：我每次都會看到跳出Wi-Fi訊息覺得好厭煩，也會直接關掉…。
谷歌（Google）對其軟體工程師Blake Lemoine做出停職處分，因為他相信谷歌開發的人工智慧聊天機器人已經有知覺，谷歌駁斥他的說法，並告知他違反了公司保密政策。 （繼續閱讀…）
懷疑度：★★★★☆
小編評語：只能發出日本綜藝節目的聲音「ㄏㄟ～」，機器人真的有生命的話，人類該怎麼辦？
天那！是鬼來電嗎？iPhone、iPad螢幕全黑，觸控螢幕沒反應，又一直聽到跳針的朗誦聲音，難道我的蘋果機器壞了嗎？不要擔心，有可能是你在慌亂之中誤觸了「螢幕簾幕」，就連小編都卡關半天才解除危機（崩潰～）。《聯合新聞網》帶你記好2個自創口訣：「先點一下、再點二下」、「螢幕三指敲三下」和4步驟帶你操作了解真的不是「手機壞掉」了。 （繼續閱讀…）
心急度：★★★★★
小編評語：這真的是小編遇到的問題，大家未來「可能」有機會遇到，一定要把這招記起來啊！
台灣YouTuber爆乳鋼琴女教師「小P」，頻道「Pan Piano」擁有超過300萬人訂閱，精湛琴藝加上傲人身材，被譽為「鋼琴女神」。近日，小P再度釋出新影片，這次她化身為人氣動畫《SPY×FAMILY》（間諜家家酒）中的人妻約兒，為觀眾帶來聽覺、視覺上的雙重饗宴。 （繼續閱讀…）
性感度：★★★★★
小編評語：真的是聽覺、視覺的雙重饗宴耶，謝謝妳（？）。
蘋果iPhone 14系列新機消息不斷曝光，除了預訂在今（2022）年9月推出、流出iPhone 14 Pro的實機照外，是不是也很好奇較為平價的iPhone 14到底長得如何？有國外YouTuber直接拿到這4款的模型機，可以好好觀看一番。 （繼續閱讀…）
期待度：★★★★★
小編評語：我真的等iPhone 14 Pro Max好久了！大螢幕就是讚～。
TikTok短影音勢如破竹稱霸各國成長最速排行，可以看出Meta在Facebook和Instagram狂推介面到格式都好像「致敬」TikTok的新功能 Reels。不論各位是否滿意對演算法助推之下，Reels充滿版面的現象？但至少Meta看來自認為做得還遠遠不夠。 （繼續閱讀…）
想哭度：★★★★★
小編評語：現在連IG都看起來也抖音化了…。
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在稍早進行的「Final Fantasy VII 25 周年紀念直播」中，SQUARE ENIX確定將在2023年冬季推出《Final Fantasy VII 重生》 (Final Fantasy VII Rebirth)，更預告將在今年冬季推出《Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion》HD重製版。
CAPCOM宣布將推出《龍族教義》系列 (Dragon's Dogma)新作，並且確定將以《龍族教義2》 (Dragon's Dogma 2)為稱，其中將以CAPCOM旗下RE Engine製作。
在美國加州聖塔克拉拉恢復實體形式舉辦的北美技術論壇中，台積電宣布將於2025年開始投入2nm製程量產。
即便微軟日前正式結束IE 11瀏覽器所有技術支援，結束IE瀏覽器從1995年8月以來的發展歷史，但日經新聞引述統計數據顯示，日本境內至今仍有過半企業維持使用IE瀏覽器。
NFT（非同質化代幣）的風潮自去年捲起後一度蔚為風潮，不少精品品牌也順勢推出相關活動。鐘表品牌沛納海（PANERAI）繼...
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