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與美國聯邦航空局達成協議 AT&T、Verizon再次延後以中頻段擴充鄰近機場的5G網路

聯合新聞網／ 楊又肇

今年初宣布與美國聯邦航空局達成協議，暫緩部分機場鄰近範圍以中頻段擴充現有5G網路頻寬的計畫，並且共同解決中頻段可能影響飛安問題，AT&T、Verizon稍早表示將使相關佈署計畫延後至2023年7月

在先前協議中，AT&T、Verizon原本計畫將佈署計畫延後至今年7月5日，而此次再度宣布延後至明年7月，顯然在利用中頻段擴充現有5G網路頻寬的作法，依然無法與美國聯邦航空局取得可行共識。

美國聯邦航空局及多家航空業者先前擔心，若使用中頻段擴充5G網路覆蓋範圍，可能因為使用頻段與飛航載具儀器使用頻段相近，將導致儀器在飛航過程產生異常，因此呼籲AT&T、Verizon延後相關擴充佈署計畫，並且希望能透過更合適方式在5G網路資源擴充與飛航安全之間維持平衡。

以技術規格來看，美國去年初釋出的中頻段是介於3.7-4.2GHz之間頻率，而美國境內航空雷達高度計是以4.2-4.4GHz之間頻率運作，但目前FCC開放給5G網路使用頻率則介於3.7-3.98GHz，實際上距離4.2GHz仍有些緩衝空間，但美國航空業者認為兩者之間仍可能產生干擾，因此可能造成飛機運作因高度計失效，導致難以判斷距離地面高度，造成飛安事故。

而在此次再度宣布延後消息中，美國聯邦航空局表示已經與AT&T、Verizon達成共識，將使中頻段連接資源擴充與飛航安全發展共存，同時AT&T、Verizon也預期未來將能順利在機場鄰近範圍藉由中頻段連接資源，持續擴展5G網路連接資源。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國航空 Verizon 機場

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