微軟IE瀏覽器發展歷史正式結束 日本仍有過半企業繼續使用

即便微軟日前正式結束IE 11瀏覽器所有技術支援，結束IE瀏覽器從1995年8月以來的發展歷史，但日經新聞引述統計數據顯示，日本境內至今仍有過半企業維持使用IE瀏覽器。

這些企業之所以維持使用IE瀏覽器，在於其使用線上服務系統仍以相容IE瀏覽器規格設計，甚至有多達20%比例尚未準備移轉到其他瀏覽器環境下使用。而日本境內政府機構也有不少單位仍維持使用IE瀏覽器，其中有不少單位直到今年才開始讓線上服務能順利在其他瀏覽器上使用。

類似情況，過去台灣也有不少企業、政府機構，或是銀行單位所提供線上服務，都是以IE瀏覽器相容為基礎，但隨著新版Windows作業系統安裝使用率普及，目前許多企業單位的線上服務都已經可以在其他瀏覽器環境下使用，就連許多銀行機構提供服務也都能透過Chrome、Firefox，或是Microsoft Edge瀏覽器使用。

微軟已經從6月15日起終止所有IE瀏覽器支援，並且呼籲所有使用者轉向使用目前主要推行的Microsoft Edge瀏覽器。即便IE瀏覽器依然可以繼續使用，但微軟強調目前最後一版更新為2020年7月釋出的11.388.19041.0版本內容，在沒有後續技術支援與安全更新支持下，可能會產生極大隱私安全風險，建議可以換成目前同樣有不少人使用的Microsoft Edge瀏覽器。

至於在Microsoft Edge瀏覽器提供的IE瀏覽器相容模式，預計僅能繼續提供使用至2029年，同時呼籲開發者、企業在此過渡時期內將原本以IE瀏覽器相容為主設計的網路服務，儘快加入相容其他瀏覽器功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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