CAPCOM續作再開！《龍族教義2》將以RE Engine遊戲引擎打造

CAPCOM宣布將推出《龍族教義》系列 (Dragon's Dogma)新作，並且確定將以《龍族教義2》 (Dragon's Dogma 2)為稱，其中將以CAPCOM旗下RE Engine製作。

《龍族教義2》將由《龍族教義》系列作品總監伊津野英昭帶領製作，共同參與製作人包含曾經參與製作《鬼武者》、《惡魔獵人》與《快打旋風》系列作品的池野大悟，以及過去曾負責《龍族教義》概念內容等設計的鈴木謙一。

除了確認新作投入製作，更確定將以曾經用在《惡靈古堡8：村莊》、《惡魔獵人5》等作品的RE Engine遊戲引擎打造，藉此對應更流暢的光影表現與執行效率。

不過，CAPCOM目前尚未公布《龍族教義2》預計對應發行平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦