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SQUARE ENIX宣布推出《Final Fantasy VII 重生》 加碼前傳HD畫質重製版

聯合新聞網／ 楊又肇

在稍早進行的「Final Fantasy VII 25 周年紀念直播」中，SQUARE ENIX確定將在2023年冬季推出《Final Fantasy VII 重生》 (Final Fantasy VII Rebirth)，更預告將在今年冬季推出《Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion》HD重製版。

其中，《Final Fantasy VII 重生》將成為《Final Fantasy VII》重製版本第二部作品，內容將聚焦在克勞德一行人脫離米德加之後的冒險故事。

而在《Final Fantasy VII 重生》之後，更確認後續將推出第三部作品，藉此詮釋《Final Fantasy VII》重製版本完整內容。

此次公布的《Final Fantasy VII 重生》，將僅在PlayStation 5平台推出，預計在2023年冬季上市。

至於去年針對PlayStation 5推出的《Final Fantasy VII 重製版 Intergrade》，目前也確定從即日起於Steam平台推出，並且相容Steam Deck遊玩使用。

另外，SQUARE ENIX此次也宣布將以2007年在PlayStation Portable推出的《Crisis Core -Final Fantasy VII-》為基礎，將以HD重製形式推出《Crisis Core -Final Fantasy VII- Reunion》，預計登上PlayStation 5、PlayStation 4、Xboz Series X|S、Xbox One系列，以及Steam平台，將在今年冬季上市。

故事內容將以《Final Fantasy VII》本篇之前劇情為主，並且描述神羅戰士札克斯與其搭檔安傑爾，以及包含與克勞德、愛莉絲、賽菲羅斯等人的關係。遊戲將以高解析度畫質重新製作，並且加入全語音內容與重新製作樂曲。

SQUARE ENIX同時也宣布，預計推出即將登上Android、iOS平台的《Final Fantasy VII Ever Crisis》，將以《Final Fantasy VII 重製版》故事內容為基礎，同時也將收錄衍生外傳內容，並且以Q版形式呈現，但在戰鬥過程則會改以真實人物比例呈現。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Final Fantasy

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