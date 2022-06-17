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Google Maps新功能規劃「最省錢路線」 4國家搶先用

聯合新聞網／ 綜合報導
Google Maps推出新功能，將可為用路人計算路程需花費的金額。 圖／ingimage
Google Maps推出新功能，將可為用路人計算路程需花費的金額。 圖／ingimage

開車族福音！Google Maps推出新功能，將可為用路人計算路程需花費的金額，還可規劃「花最少通路費用」的路線，新功能將於近期釋出，iOS與Android用戶皆適用，首波開放的國家包括美國、日本、印度與印尼。

Google Maps宣布將推出新功能，為用路人規劃路線的同時，也一併計算需要花費的過路費，還可規劃「最省錢的路線」，只要點擊設定、導航設定後，關閉「避開高速公路」、「避開收費路段」與「不搭渡輪」三功能，開啟「顯示通路費用金額」選項，如此在規劃路線的同時就會顯示過路費金額。

礙於各國家收費方式不同，因此上線初期僅先開放美國、日本、印度與印尼等國家用路人使用新功能，Google Maps表示，未來會陸續開放更多國家用戶使用新功能。

Google Google Maps

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